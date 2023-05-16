Создатель ChatGPT будет раздавать криптовалюту бесплатно: подробности проекта

Генеральный директор OpenAI – компании, создавшей чат-бот с ИИ ChatGPT – Сэм Альтман готовится запустить собственный криптовалютный проект. С этой целью он начал сбор $100 млн инвестиций.

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Стартап Альтмана Worldcoin был основан им в 2019 году совместно с партнером Алексом Бланией. Запуск проекта ожидается уже в ближайшие недели, сообщает Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

Сейчас Альтман ведет переговоры как с новыми, так и с уже действующими инвесторами о привлечении дополнительных инвестиций. Ранее в компанию вложили свои средства криптофонд Andreessen Horowitz, венчурная фирма Khosla Ventures, интернет-предприниматель Рейд Хоффман и экс-гендиректор рухнувшей криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид.

Цель Worldcoin – создать систему распознавания радужной оболочки глаза для создания цифрового идентификатор World ID, который позволит получить бесплатный доступ к криптотокенам Worldcoin. Таким образом Альтман хочет предоставить форму базового дохода, чтобы частично компенсировать потерю рабочих мест из-за внедрения ИИ-технологий.

Идентификация личности при помощи World ID сможет использоваться даже в повседневных приложениях без раскрытия личности, утверждают в Worldcoin. При этом сами сканы компания хранить не будет, чтобы исключить возможность кражи конфиденциальных данных.

В 2022 году стартап уже привлек $100 млн инвестиций при помощи продажи токенов при совокупной рыночной оценке в $3 млрд. Учитывая то, что в это период на криптовалютной рынке царила “криптозима", такой объем инвестиций является достаточно большим.

А в мае 2023 года компания запустила свой первый потребительский продукт – криптокошелек World App. Приложение функционирует на блокчейне Polygon и отличается минималистическим дизайном, простым набором функций и поддержкой ограниченного количества криптовалют – обернутых биткоина (WBTC) и “эфира" (WETH), а также стейблкоинов на блокчейне Polygon.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о программе ООН по поддержке украинских переселенцев с помощью криптовалюты. Однако оказалось, что за несколько месяцев со старта получить USDC смогли менее ста человек.

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