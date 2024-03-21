Технический или фундаментальный: какой анализ криптовалют лучший

Криптовалютный трейдинг – это способ получения прибыли от разницы стоимости виртуальных активов при покупке и продаже. Поэтому, чтобы спрогнозировать движения курса, необходимо понимать тенденции, которые приводят к этим движениям – для этого трейдеры применяют технический и фундаментальный анализ.

В идеале такие методы совмещать, но часто они используются раздельно. Впрочем, хотя общая цель у технического и фундаментального анализа одна, их применяют при разных обстоятельствах.

Поэтому OBOZ.UA собрал факторы, которые оценивают во время этих видов анализа, а также разобрался, какие преимущества и недостатки есть у каждого из них.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ используется для определения реальной стоимости актива и позволяет оценить, насколько криптовалюта переоценена или недооценена. Проще говоря, фундаменталисты стремятся оценить рост или падение актива в долгосрочной перспективе.

Для этого изучается ряд внешних и внутренних факторов. В частности, собираются все возможные данные о проекте – его токеномика, базовая идея, реалистичность ее реализации, соответствие документации. Такую информацию принято излагать в виде "белой книги" (whitepaper).

Кроме того, на сайтах-агрегаторах CoinMarketCap и CoinGecko можно ознакомиться с данными ончейн-активности цифрового актива. К примеру, его объем транзакций, их стоимость, количество активных адресов, активность сообщества и уникальные функции актива.

Также фундаментальный анализ предполагает отслеживание общеэкономических, политических и отраслевых новостей.

Технический анализ

В основе технического анализа лежит изучение исторической динамики изменения курса актива, на основе чего формируются соответствующие паттерны и тренды. Чтобы выбрать подходящий момент для входа или выхода из позиции, используются различные индикаторы.

Впрочем, теханализ целесообразно применять относительно высоколиквидных активов, поскольку малый объем торгов открывает возможность к ценовым манипуляциям и внешнему влиянию на курс. А это сведет на нет все усилия трейдера.

Обычно профессиональные трейдеры следуют нескольким ключевым этапам технического анализа:

собирают исторические данные о ценах определенного актива на разных таймфреймах (временных промежутках) – это можно сделать в торговом терминале криптобиржи;

о ценах определенного актива на разных таймфреймах (временных промежутках) – это можно сделать в торговом терминале криптобиржи; данные подаются в виде графиков – чаще всего линейных или ценовых свечей. Именно этот этап дает максимальное количество данных для аналитики;

– чаще всего линейных или ценовых свечей. Именно этот этап дает максимальное количество данных для аналитики; для обнаружения сигналов на покупку или продажу актива используются разные технические индикаторы ;

; на предстоящий рыночный тренд могут указывать паттерны в виде графических фигур ("голова и плечи", "треугольники", "двойные вершины" и другие).

Одной из самых популярных площадок для технического анализа криптовалюта является онлайн-сервис TradingView. Благодаря тому, что одна из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT стала официальным брокером TradingView, ее клиенты получили доступ к более чем 15 типам графиков, чтобы сравнивать инструменты, проводить анализ нескольких таймфреймов, получать активные ценовые и технические оповещения и многие другие функции.

Также на примере WhiteBIT можно рассмотреть несколько популярных графиков, используемых криптотрейдерами. Найти их можно в спотовом терминале :

Средний действительный диапазон (Average True Range, ATR). Индикатор волатильности актива отображает ценовые колебания за определенное время.

Среднее скользящее (Moving across, MA). Трендовый индикатор, основанный на средней стоимости криптовалюты за определенный интервал времени.

Линии Боллинджера (Bollinger bands, BOLL). Это две скользящие средние, расстояние между которыми отражает уровень волатильности криптовалюты. Если цена выходит за пределы верхней или нижней линии, это говорит о перекупленности или перепроданности криптовалюты.

Облако Ишимоку (Ichimoku Cloud, IC). Дает представление о потенциальных зонах поддержки и сопротивления курсу актива, поэтому позволяет определять точки входа и выхода в позицию, а также прогнозировать будущий тренд.

Фундаментальный против технического: что выбрать

Новичкам в области криптотрейдинга может быть сложно выбрать из этих двух методов один. Но лучший результат они могут получить именно благодаря правильному сочетанию фундаментального и технического анализа.

Технический анализ опирается на график цен и статистические индикаторы. В отличие от него фундаментальный анализ оценивает стоимость криптовалюты на основе финансовых, экономических и других качественных и количественных факторов.

Сочетание анализа графиков с пониманием фундаментальных факторов позволяет трейдерам и инвесторам получить более полное видение динамики рынка криптовалюты и принимать более взвешенные решения.

Именно поэтому, чтобы выбрать верную стратегию и приумножить свой капитал, трейдеры должны разбираться в обоих методах анализа крипторинка.

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