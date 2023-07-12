Технический анализ криптовалюты: как научиться "читать" курс биткоина

Многие новички на криптовалютном рынке начинают свой путь в торговле с попыток заработать на изменении цены того или иного актива. Но сделки, заключенные с учетом только собственной интуиции, можно сравнить с лотереей, что приведет к потере капитала.

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Потому профессиональные криптотрейдеры учатся анализировать будущие изменения курса того или иного актива, опираясь на предыдущую динамику, то есть на технический анализ. Сначала этот подход активно применялся в мире традиционных финансов, но впоследствии его начали активно использовать и для торговли цифровыми валютами.

Технический анализ: принципы работы

Особенность технического анализа криптовалют состоит в том, что проводящий его ориентируется сугубо на историческую динамику курса актива. Исходя из предположения, что такие колебания не случайны и выстраиваются соответствующие тренды и определяются благоприятные торговые возможности в настоящем или будущем.

В общем, теханализ можно охарактеризовать как соотношение рыночных сил спроса и предложения, отражающее общие настроения на рынке.

Такой анализ целесообразнее использовать для исследования высоколиквидных активов, поскольку чем меньше объем торгов – тем больше вероятность ценовой манипуляции и внешнего влияния на курс. Это, в свою очередь, может свести на нет результат технического анализа.

Индикаторы

Для более точного определения наиболее благоприятных торговых возможностей при техническом анализе используются инструменты построения графиков, или индикаторы. Они помогают определить тренды, которые сформировались или сформируются в будущем.

Этот метод анализа помогает определить возможный грядущий рост или падение цены актива на основе математических формул и статистики, что исключает влияние человеческого фактора. Впрочем, следует учитывать, что идеального индикатора не существует: поскольку разные индикаторы подходят для различных инвестиционных целей и терпимости инвесторов к риску.

В общем, для более точного взгляда на ситуацию на рынке, как правило, используются сразу несколько индикаторов. Ближе познакомиться с наиболее распространенными индикаторами, применяемыми большинством трейдеров, можно на одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж с украинскими корнями – WhiteBIT.

Cкользящая средняя (MA)

MA представляет собой среднюю стоимость актива за определенный период времени (как правило, 50 или 200 периодов). От нее происходят простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA), отличающиеся тем, что EMA больше уделяет внимания именно последним ценовым данным, поэтому она более уязвима к недавним изменениям.

Глядя на отношение цен к скользящим средним, можно оценить сложившийся тренд. Считается, если курс актива выше 200-дневной SMA, то можно говорить о бычьем рынке (то есть росте котировок).

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы – один из основных показателей перекупленности или перепроданности актива. Он измеряет изменения цен (как правило, за последние 14 периодов) и изображается в виде осциллятора (кривой между двумя крайними значениями) от 0 до 100. Показатель выше 70 свидетельствует о перекупленности, ниже 30 – о перепроданности.

Таким образом, экстремальные значения RSI могут свидетельствовать о предстоящем повороте тренда или откате. Впрочем, для правильной трактовки данных следует учитывать и другие факторы.

Линии Боллинджера (BB)

Линии Боллинджера считаются показателем волатильности рынка и тоже свидетельствуют о перекупленности или перепроданности актива. Этот индикатор изображается в виде трех линий, где средняя – это SMA.

Расстояние между линиями свидетельствует о волатильности криптовалюты (при ее росте или уменьшении изменяется и эта дистанция). Кроме того, чем ближе цена к верхней линии – тем выше перекупленность и наоборот (приближенность к нижней линии свидетельствует о перепроданности).

Облако Ишимоку (IC)

Анализ облака Ишимоку позволяет оценить потенциальные зоны поддержки и сопротивления, поэтому этот инструмент используется для прогнозирования точек входа и выхода в позицию.

Индикатор изображается в виде нескольких линий, пересечение которых образует "облако" на графике. Облака могут быть двух цветов: красного (сигнал смены тренда на медвежий, то есть переход к падению котировок) и зеленого (сигнал смены тренда на бычий).

Кроме того, когда стоимость актива превышает облако, это трактуется как бычий сигнал, а если она ниже – медвежий.

Графический анализ

Со временем криптотрейдеры заметили, что курс биткоина и других криптовалют периодически повторяет технические фигуры на графиках. Они пришли к выводу, что анализ таких фигур позволяет с большой долей вероятности определить дальнейшее движение курса.

Разные фигуры могут трактоваться по-разному, но каждой из них предшествует устойчивый и длительный восходящий тренд. Некоторые из самых популярных фигур:

"Голова и плечи"

Может быть как обычной, так и перевернутой. В первом случае можно говорить о наступлении ниспадающего тренда, а во втором – наоборот, можно ожидать роста курса актива. Фигура состоит из трех последовательных пиков, и ее можно разделить на:

"голова" - средний и высокий пик;

левое и правое "плечо" – два примерно равные между собой боковые пики;

"шею" – линии сформированы от минимумов после первого и второго пиков.

"Двойная вершина"

Эта фигура выглядит как две последовательные и равнозначные вершины с впадиной между ними. Ее расшифровывают как будущее наступление нисходящей тенденции. И чем больше таймфрейм (интервал времени, за который будут сгруппированы котировки) – тем более надежный паттерн формируется (то есть лучше доверять дневному графику, чем 15-минутному или часовому).

Также может быть перевернутым – такую фигуру называют "двойным дном". Работает она обратным образом (сигнализирует о предстоящем подъеме на рынке).

"Падающий клин"

Этот паттерн, напоминающий своей формой наклоненный вниз конус, сигнализирует о развороте после резкого падения курса криптовалюты, хотя некоторые аналитики его воспринимают как продолжение паники на рынке. Соответственно перевернутая фигура – "восходящий клин" – свидетельствует о том, что в ближайшем будущем курс криптовалюты может упасть.

Важный нюанс

Хотя технические индикаторы облегчают задачи по ориентированию на рынке, необходимо помнить об исключительной субъективности интерпретации данных, которые они предоставляют: то, что некоторые расценят как сигнал для покупки или продажи актива, для другого будет рыночным шумом. Именно поэтому необходимо удостовериться в том, что принимаемые решения независимы от индивидуальных предубеждений трейдеров и инвесторов.

Также не стоит забывать о рисках. Ввиду того, что криптовалюты относятся к высокорисковым активам, ни один индикатор не гарантирует тот или иной результат. Поэтому сначала следует провести собственный анализ, оценить уровень риска и установить стратегию управления рисками.

Фундаментальный анализ

Также для определения внутренней стоимости актива инвесторы обращаются к фундаментальному анализу. Этот метод позволяет определить внутреннюю стоимость актива, оценивая не динамику в прошлом, а актуальные внутренние и внешние факторы.

Фундаментальный анализ позволяет оценить жизнеспособность криптопроекта благодаря определенным метрикам. Их можно разделить на проектные, финансовые и ончейн-метрики:

к проектным метрикам относятся whitepaper (с указанными целями, планом, вариантом использования актива и т.п.) и команда проекта (можно оценить опытность и профессионализм разработчиков);

финансовые метрики – рыночная капитализация криптовалюты, ликвидность, объем торгов и предложение (максимальное и доступное на рынке);

ончейн-метрики можно получить, взглянув на блокчейн криптовалюты – это количество и стоимость транзакций в сети, количество активных адресов, показатели хешрейта (совокупная вычислительная мощность всех майнеров в сети) и суммы стейкинга.

Также ранее OBOZREVATEL сообщал о таком инструменте криптотрейдинга как маржинальная торговля. Она позволяет ссудить средства у торговой площадки, чтобы увеличить свою позицию, что дает возможность получить значительно большую прибыль.

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