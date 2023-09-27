Take-Profit и Stop-Loss ордера в криптоторговле: как управлять рисками при колебаниях курса

Криптовалютная индустрия известна своей нестабильностью – во времена волатильности на рынке стоимость виртуальных монет может резко меняться несколько раз в день. В таких случаях трейдеры обращаются к таким инструментам, как ордера Take-Profit и Stop-Loss.

Они позволяют зафиксировать прибыль или ограничить потери трейдеров во время медвежьего или бычьего (соответственно падающего или растущего) рынка или в рамках ежедневных колебаний курса. Таким образом, Take-Profit и Stop-Loss являются основными инструментами для эффективного управления рисками и значительно упрощают процесс торговли.

Именно поэтому OBOZREVATEL поближе рассмотрел эти два незаменимых для участников крипторынка механизма.

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Особенности Take-Profit и Stop-Loss ордеров

Take-Profit (TP) и Stop-Loss (SL) – это два типа отложенных ордеров (заявок на продажу или покупку криптовалюты) на криптобирже. Это означает, что они активируются автоматически по достижении определенных условий, которые при выставлении ордера указывает трейдер, но без его непосредственного участия.

TP позволяет клиенту криптобиржи указать такую цену актива, на котором текущая позиция будет закрыта, чтобы зафиксировать прибыль. Таким образом, трейдер избегает риска потерять доход в случае смены тренда.

SL работает схожим образом – он также позволяет настроить предельную цену актива, на котором позиция будет автоматически закрыта, но чтобы ограничить ущерб. То есть если курс актива опустится до указанной трейдером отметки, открытая позиция будет закрыта по рыночной цене.

Такие ордера являются одними из основных инструментов снижения рисков, поэтому рассмотрим их на примере одной из крупнейших централизованных криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT.

На этой площадке ордера Take-Profit и Stop-Loss используются для фьючерсной и маржинальной торговли (сделки с кредитным плечом).

Как работают Take-Profit и Stop-Loss?

Такой ордер работает как для коротких, так и длинных позиций. Но для коротких TP устанавливают ниже уровня входа, а для длинных позиций – выше.

Справка. Длинная позиция (long position) – это позиция, открываемая трейдером с целью получения прибыли от роста рынка. Короткая позиция (short position) – открываемая инвестором позиция с целью получения прибыли от падения рынка.

Например, при курсе биткоина 25 694,4 USDT трейдер предполагает дальнейший рост стоимости актива. Но если у него только 2569 USDT, он может открыть маржинальную позицию с кредитным плечом х10, что увеличит его позицию в 10 раз и позволит купить 1 BTC.

Если трейдер верит, что курс будет расти, он выставляет ордер по несколько более высокой цене входа, чтобы избежать проскальзывания (выполнение рыночного ордера по цене, отличающейся от указанных значений при формировании ордера). Например, 25 814,86 USDT.

После этого, чтобы получить прибыль 10% от собственных средств, трейдеру нужно выставить тейк-профит на уровне 26 073,01 USDT (для этого курс BTC должен вырасти на 1%). В таком случае ордер выполняется как стоп-маркет (Stop-market) – достигнув указанной отметки, заявка будет автоматически исполнена по рыночной цене.

Но часто Take-Profit комбинируется со Stop-Loss. Этот ордер устанавливается ниже текущей рыночной цены для длинных позиций и выше – для коротких.

Если трейдер допускает, что его прогноз не сбудется, и он готов понести ущерб в размере 10% от собственных средств, он выставляет SL на уровне 25 556,71 USDT. Когда стоимость биткоина упадет, на этом уровне его позиция будет автоматически закрыта, чтобы избежать дальнейших убытков.

Впрочем, когда сложилась противоположная тенденция и курс биткоина падает, уместно открыть короткую позицию. Если у инвестора только 0,1 BTC, он может одолжить у биржи еще 0,9 BTC, чтобы торговать с плечом х10.

Трейдер продает биткоин и получает 25 694 USDT. Прогнозируя падение на 20% от собственных средств, трейдер выставляет TP на уровне 25 180,12 USDT – когда курс достигнет этой отметки, он автоматически сможет выкупить 1 BTC и вернуть бирже долг. Разницу между курсом двух сделок (маржу) он оставляет себе (25694 – 25180 = 514 USDT).

Если курс биткоина развернется в противоположную сторону, трейдер может выставить SL на 1% выше уровня входа (в таком случае он закрепит убытки в 10% от собственных средств) – 25 950,94 USDT.

Соотношение SL/TP

Пропорция показателей TP/SL, которые выбирает для себя каждый трейдер, формирует соотношение, влияющее на выбранную им торговую стратегию. К примеру, если он выставляет и Stop-Loss, и Take-Profit на уровне 10%, это будет соотношение 1:1. Но этот показатель может быть и 2:1, и 1:2, и 1:3.

Соответственно для выбранной пропорции 1:3 Take-Profit будет срабатывать реже, но полученный доход сможет покрыть потери, зафиксированные в результате трех Stop-Loss. Это подойдет тем трейдерам, которые соблюдают средне- или долгосрочную стратегию и верят в глобальный рост курса выбранной ими криптовалюты.

А для 2:1 Take-Profit будет срабатывать чаще, поэтому такую пропорцию часто используют скальперы – трейдеры, зарабатывающие на незначительных колебаниях курса актива, но компенсирующие малый доход большим количеством заявок.

Преимущества Stop-Loss и Take-Profit

Многие участники рынка уже оценили удобство таких инструментов, поскольку эти ордера имеют немало преимуществ. Кроме вышеупомянутого управления рисками, они ограничивают эмоциональную составляющую торговли на бирже и помогают трейдерам придерживаться торговой дисциплины и не отклоняться от их плана из-за страха или жадности.

Также TP и SL позволяют экономить время, автоматизировав процесс выставления и продажи криптовалюты на заранее выбранном уровне. Это позволит отдохнуть или, напротив, потратить время на другие аспекты торговли.

Кроме того, Stop-Loss и Take-Profit позволят в целом оценить успешность избранной торговой стратегии, ограничив при этом убытки. Целевые показатели прибыли, полученной благодаря этим инструментам, позволят откорректировать стратегию или убедиться в ее верности.

Также ранее OBOZREVATEL писал о маржинальной торговле криптовалютой. Как использовать этот финансовый инструмент и снизить риски, торгуя с кредитным плечом, читайте в материале на нашем сайте.

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