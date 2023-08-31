Свечи, освещающие путь к биткоину: обзор и анализ графиков криптовалют

В торговле криптовалютой нельзя опираться только на интуицию – будет ли удачной избранная торговая стратегия, во многом зависит от анализа рынка или отдельного актива. Главным же инструментом технического анализа безоговорочно являются биржевые графики криптовалют.

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Для новичков восприятие информации по таким графикам может быть задачей не из простых, но это критически важный навык, овладение которым позволит снизить торговые риски и предусмотреть дальнейшее движение курса той или иной криптовалюты. Это, в свою очередь, приблизит желаемую цель – заработать деньги на выбранном активе.

Поэтому OBOZREVATEL разобрался, какие именно существуют графики криптовалют, и ознакомился с их основными элементами.

Что такое торговый график?

График цены криптовалюты (чарты, от английского charts) – это графическое изображение движения стоимости актива на рынке за определенный промежуток времени (таймфрейм). Он строится благодаря двум осям – вертикальная показывает цену, а горизонтальная – время.

Графики могут строиться с самыми разными временными интервалами – от 10 секунд до месяца. А каждая точка на графике будет отображать определенный торговый период.

Это позволяет не только узнать стоимость актива даже несколько лет назад, но и анализировать ее благодаря ряду показателей:

ценовым (текущая рыночная стоимость, наибольшая и минимальная цена за указанный таймфрейм);

торговому объему (количество криптовалюты, проданное за указанный промежуток времени);

линии тренда (указывает направление и объем тренда);

линии сопротивления и поддержки (воображаемые линии, указывающие ниже какого или выше какого уровня не упадет или не поднимется цена).

Типы биржевых графиков

В зависимости от потребностей осуществляющего анализ были созданы биржевые графики с разными способами изображения ценовых колебаний. Самые популярные типы графиков можно выбрать на одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT.

Линейный график

Такие графики являются самыми простыми, поэтому именно с них, как правило, начинающие трейдеры начинают знакомство с миром торговли криптовалютой. Они базируются только на данных о закрытии сделок за указанный период и выглядят как линия, соединяющая цены закрытия.

Относительно работы с линейными графиками существует два противоположных мнения:

кто-то считает их малоинформативными и поэтому рекомендует для углубленного и более всеобъемлющего анализа работать с другими инструментами;

другие же утверждают, что показывая лишь итоговую цену актива за выбранный таймфрейм, линейные графики позволяют игнорировать рыночный "шум".

Столбиковые диаграммы

Информативным типом биржевых графиков считается столбиковый, поскольку он отражает колебания цен с течением времени. А распространенным типом таких графиков являются японские свечи (они выглядят как столбики, из которых выходит тонкая линия – фитиль).

Столбики могут быть полностью или частично закрашены или прозрачны. По цвету столбца можно определить направление движения курса: зеленый (или прозрачный) столбец свидетельствует о том, что цена выросла за определенный срок, а красный – что упала цена.

Кроме того, по высоте свечи также можно сделать определенные выводы: чем выше зеленая свеча – тем больше на рынке покупателей криптовалюты, а размер красной свечи свидетельствует о преимуществе продавцов актива. Свечи без тела называют доджи – они означают, что торги закрылись на том же уровне, на котором открылись.

Каждый столбец (бар) включает информацию о максимальной (верхний фитиль) и минимальной цене актива (нижний фитиль) за определенный промежуток времени, а также показатели открытия и закрытия – первое и последнее зарегистрированное соглашение за указанный период времени.

И хотя многие трейдеры считают формат японских свеч наиболее удобной визуальной подачей информации, некоторые из них предпочитают обычные бары. Они содержат ту же информацию, что и свечи, но отличаются графически.

Важность графиков

Правильная трактовка биржевых графиков криптовалют может дать возможность спрогнозировать изменения курса криптовалюты, поскольку они являются базовым инструментом технического анализа рынка виртуальных активов. Такой анализ строится на том, что наблюдаемые на графиках тренды в аналогичных рыночных условиях могут повторяться.

Именно поэтому трактовка торговых графиков является одним из базовых навыков для криптотрейдеров. Впрочем, следует принимать во внимание и то, что даже самый подробный анализ графика не позволит на 100% предусмотреть изменение цены криптовалюты из-за высокой волатильности этого типа активов.

Как уже писал OBOZREVATEL, упростить процесс торговли криптовалютой могут криптоботы – программы, созданные для трейдинга, которые работают благодаря алгоритмам. Какие еще преимущества и какие недостатки у них есть, читайте в нашем сайте.

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