Стоимость торговли криптовалютой: как снизить затраты на комиссии

Каждый, кто хоть раз покупал или продавал криптовалюту, непременно сталкивался с комиссиями за такие операции. Плата за операции с криптовалютой – хоть на криптобиржах, хоть нет – стала настолько привычным делом, что многие пользователи даже не обращают на нее внимания.

Но от размера таких сборов может зависеть целесообразность той или иной транзакции. Более того, размер комиссий является одним из факторов, которые сдерживают повсеместное принятие криптовалют.

Поэтому OBOZREVATEL изучил, от чего зависят сетевые сборы в блокчейне, комиссии криптобирж и можно ли торговать криптоактивами без дополнительных расходов.

Могла бы криптовалюта быть без комиссий?

Комиссии за транзакции в блокчейн-сетях были их неотъемлемой частью с момента зарождения индустрии. Их заложил в код биткоина еще создатель первой криптовалюты Сатоши Накамото.

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Его главной целью было создать механизм борьбы со спамом в сети, сделав попытки перегрузить сеть путем одновременного создания множества транзакций очень дорогостоящими. Кроме того, комиссии стали стимулом для майнеров и валидаторов – пользователей, которые помогают поддерживать работу сети, верифицируя и подтверждая транзакции.

А криптовалютные биржи и другие блокчейн-площадки, которые предоставляют финансовые услуги, взимают комиссии со своих клиентов в качестве платы за предоставляемые услуги, а также право использовать собственную инфраструктуру и мощности.

Комиссии на блокчейне

При переводах между двумя криптокошельками напрямую размер комиссии зависит от загруженности сети: чем больше пользователь заплатит за обработку именно его транзакции – тем выше будет мотивация майнеров как можно скорее обработать и подтвердить именно этот платеж. Поэтому некоторые пользователи, которые хотят, чтобы их транзакции были обработаны как можно быстрее, увеличивают комиссии вручную.

При этом характеристики разных блокчейн-сетей отличаются. В частности, они обладают разным блочным пространством – размером добавляемых блоков, в которые записывается информация о подтвержденных транзакциях. Следовательно, чем меньше размер блока – тем меньше транзакций в него получится вместить.

Таким образом, сети с малым блочным пространством более подвержены перегрузкам (и, соответственно, росту комиссий), поскольку валидаторы попросту не будут успевать подтверждать новые транзакции, когда много пользователей будут отправлять друг другу криптовалюту. Поэтому увеличение размера блоков является одним из инструментов для масштабирования блокчейнов – увеличения их пропускной способности.

Комиссии криптобирж

Централизованные биржи (CEX) взимают комиссии с клиентов по другой причине – это плата за использование интерфейса торговой площадки, ее систем и инфраструктуры. Такие сборы позволяют команде разработчиков не только поддерживать, но и развивать площадку, оплачивать работу персонала, аренду оборудования и обеспечивать безопасность клиентских средств.

Как правило, комиссии на криптобиржах фиксированные либо составляют процент от суммы транзакции, но могут быть и их комбинацией. Размер комиссии зависит от нескольких факторов:

собственно политики платформы;

определенной криптовалюты;

суммы платежа.

Основные услуги, за которые взимаются комиссии на криптобиржах – это пополнение и снятие средств, торговые операции и использование маржинальных средств (торговля с заемными средствами площадки).

Но, выбирая криптобиржу для торговли, важно ориентироваться в первую очередь на безопасность платформы и лишь потом – на размер комиссий. При этом в список площадок с самыми низкими торговыми сборами входит одна из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT, с клиентов которой взимают до 0,1% за спотовую и фьючерсную торговлю и 0,0585% в день за использование маржинальных (заемных) средств.

Как снизить комиссии?

Поиск криптобиржи без комиссий вообще – невыполнимая задача, потому что это главный источник дохода таких платформ. Однако есть несколько стратегий, которые позволят контролировать размер уплачиваемых сборов.

Не стоит забывать, что некоторые популярные криптовалюты были выпущены в разных проверенных сетях нового поколения, которые могут взимать меньше комиссий. Например, плата за транзакцию со стейблкоином Tether (USDT) в сети Polygon будет значительно ниже, чем в сети Ethereum.

Также следует помнить, что чем выше загрузка в сети (то есть, чем больше транзакций ожидают обработки в этот момент) – тем выше будет комиссия. Но если подождать, нагрузка может снизиться, а вместе с ней – и плата за обработку.

Можно сэкономить, используя для перевода средств не созданные различными проектами криптотокены, а нативные валюты сети – коины. Например, комиссия за транзакцию с криптовалютой Ethereum в одноименной сети будет стоить ощутимо ниже, чем с токеном USDT.

Также стоит следить за спецпредложениями самих криптобирж. Например, WhiteBIT предлагает до 100% скидки на комиссию мейкера и до 90% скидки на комиссию тейкера для клиентов, которые держат нативную монету площадки WBT в Holding.

Ранее OBOZREVATEL писал о технологии "обертывания" криптовалюты, позволяющей использовать ее в сети, где она не поддерживается. Как это происходит, сколько стоит такая криптовалюта и что с ней происходит после развертывания, читайте в материале на нашем сайте.

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