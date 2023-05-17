США на пороге дефолта: биткоин обогнал доллар и иену

В случае дефолта в США биткоин станет одним из главных финансовых убежищ. Почти каждый десятый инвестор планирует хеджировать риски при помощи первой криптовалюты.

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Результаты исследования Markets Live Pulse говорят о том, что в случае дефолта около 8% профессиональных и 11% розничных инвесторов готовы вложить деньги в биткоин. Как сообщает Bloomberg, это делает “цифровое золото" третьим по популярности финансовым инструментом.

Более половины профессиональных игроков на финансовых рынках и почти каждый второй розничный инвестор предпочтет золото, что делает этот металл одним из главных инструментов для хеджирования рисков. На втором месте – казначейские облигации США, которые готовы купить 14% профессиональных и 15,1% розничных инвесторов.

Таким образом криптовалюта обогнала по популярности такие традиционные валюты, как доллар США, японская йена и швейцарский франк.

Опрос проводится с 8 по 12 мая, участие в нем приняли 637 респондентов. Стоит отметить, что о рисках дефолта в США ранее заявила министр финансов Джанет Йеллен – уже 1 июня у страны могут закончиться деньги для оплаты своих счетов. Чтобы этого избежать, необходимо, чтобы Конгресс поднял потолок госдолга США – последний лимит в размере $31,4 трлн был достигнут 19 января.

Президенту США Джо Байдену предстоит лично решить вопрос с лимитом госдолга на переговорах со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти. Йеллен призвала ускорить этот процесс, поскольку его затягивание бьет по бизнесу и доверию потребителей.

Исследование Markets Live Pulse это подтверждает: 13,6% респондентов заявили, что происходящее вокруг госдолга США уже навредило положению доллара как главной мировой резервной валюты. Еще 41% уверены, что положение вещей окажется под угрозой только в случае дефолта США.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что количество биткоинов, которые не менее двух последних лет не участвовали ни в каких операциях, достигло своего исторического максимума. “Спящими" считается более половины всех биткоинов.

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