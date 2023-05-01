Создателя "криптоаферы века" оштрафовали на $3,4 млрд: подробности громкого дела

Суд США обязал мужчину выплатить $3,4 млрд денежной компенсации за организацию мошеннической схемы с использованием криптовалюты. Назначенный штраф уже назвали одним из крупнейших в истории страны.

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Соответствующее решение вынес окружной суд Техаса по иску Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Как сообщил финрегулятор, создатель и бывший гендиректор Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) Корнелиус Йоханнес Стейнберг будет вынужден заплатить $1,73 млрд в качестве возмещения ущерба жертвам криптопирамиды и еще столько – как гражданский штраф.

В CFTC это уже назвали крупнейшим гражданским денежным штрафом, назначенным по иску комиссии, а созданную Стейнбергом криптопирамиду – крупнейшим мошенничеством с использованием биткоинов, с которым сталкивалось ведомство.

Согласно результатам расследования, он и его сообщники занимались международной многоуровневой маркетинговой схемой и вымогали биткоины у представителей общественности с целью участия в незарегистрированном товарном пуле. Клиентов компании уверяли, что они инвестируют криптовалюту для внебиржевой розничной торговли иностранной валютой (Forex).

Однако оказалось, что платформы Trade300, на которой якобы торговала MTI, вовсе не существовало. Все отчеты о "торгах", которые предоставлялись инвесторам, были поддельными.

В результате с мая 2018 года по март 2021 года компания незаконно присвоила более 29,4 тыс. BTC, а жертвами аферы стали не менее 23 тыс. человек в США и других странах. Однако выплату компенсации пострадавшим усложняет то, что на момент задержания стоимость украденной криптовалюты превышала $1,7 млрд, но с тех пор курс биткоина сильно упал, и цена снизилась до $867 млн. Поэтому у осужденных может не быть необходимых средств.

CFTC подала иск к Корнелиусу Йоханнесу Стейнбергу в 2022 году – после того, как его добавили в базу Интерпола по запросу ЮАР, гражданином которой он является. В декабре 2021 года мужчина был задержан в Бразилии, куда бежал в попытке скрыться от правосудия.

Ему предъявили обвинения по нескольким пунктам, в том числе мошенничество с валютными операциями, мошенничество в качестве оператора товарного пула, а также нарушение и несоблюдение правил регистрации. Кроме штрафа, ему навсегда запретили торговать на любых рынках, которые регулируются CFTC.

Ранее OBOZREVATEL сообщал об иске CFTC к крупнейшей криптовалютной бирже в мире Binance. Регулятор обвинил площадку в отсутствии регистрации и нарушении регулирования товарных рынков США.

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