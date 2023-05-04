Создатель биткоина "попал" на американское телевидение

На американском телевидении вышел репортаж, соавтором которого указали создателя биткоина Сатоши Накамото. Но указать “отца" первой криптовалюты попросила автор видео, которое использовали журналисты.

Видео дня

Публикация появилась на NBC 1 мая и была посвящена стихийному бедствию в штате Вирджиния, где на город Вирджиния-Бич обрушился торнадо. Обошлось без жертв, однако были повреждены десятки жилых домов, а тысячи людей остались без света и коммунальных услуг.

Примечательно то, что автором видео с ударом стихии был указан Сатоши Накамото – создатель криптовалюты биткоин, который в последний раз появлялся в сети 12 лет назад.

Однако оказалось, что основателя крупнейшей и самой известной криптовалюты не было в эпицентре бури. Видео было опубликовано в Twitter пользовательницей Lauren of Light, называющей себя биткоин-энтузиасткой и коучем.

Она объяснила, что ролик заметили журналисты, которые попросили разрешение использовать его в репортаже. “Я разрешила, но с условием — в нем должно быть упоминание Сатоши Накамото", – объяснила автор видео.

3 января 2009 года Накамото запустил сеть Bitcoin и создал Bitcoin Core – клиент для майнинга и кошелек для хранения первой криптовалюты. За все время он добыл около 1,1 млн биткоинов, поэтому на пике курса BTC он мог стать одним из богатейших людей на планете, поскольку его состояние оценивалось в $70 млрд.

В последний раз “отец" биткоина выходил в сеть 26 апреля 2011 года, оставив сообщение: "Я занялся другими делами и скорее всего не буду доступен в будущем". До этого он заверял, что "биткоин находится в хороших руках", выражая уверенность в верном направлении развития проекта.

Личность Сатоши Накамото остается величайшей загадкой криптовалютного сообщества, поскольку он так не раскрыл свое настоящее имя. Он сам он указал, что родился 5 апреля 1975 года в Японии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, почему в мире криптовалют уверены, что имя “Сатоши Накамото" – это лишь псевдоним, и что все указанные им личные данные ненастоящие. Основные версии, кем может быть основатель Bitcoin, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

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