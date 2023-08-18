Созданная украинцами криптобиржа WhiteBIT стала партнером одного из крупнейших криптоивентов в мире

Одна из самых крупных криптовалютных бирж Европы WhiteBIT стала партнером главного криптозахода Азии TOKEN2049, который состоится 13–14 сентября 2023 года. Участие в этом событии открывает возможности для привлечения новых партнеров и институциональных клиентов.

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TOKEN2049 является одним из самых престижных криптовалютных событий года, где влиятельные представители ведущих компаний и проектов в сфере Web3 обмениваются своими уникальными взглядами на отрасль. Эта мера не только освещает самые актуальные глобальные события, но и предоставляет комплексный обзор рынка и его безграничных перспектив.

Встреча предусматривает выступления более 200 спикеров, 300 экспонентов, 10 000 посетителей и свыше 300 дополнительных активностей на криптотематику, среди которых множество воркшопов, митапов и хакатон, способствующих нетворкингу между криптоэнтузиастами.

Конференция привлекает внимание криптосообщества, собирая под одной крышей неравнодушных предпринимателей, инвесторов, талантливых разработчиков, ведущих специалистов отрасли и представителей СМИ, предоставляя им возможности для плодотворного обмена мнениями и общения.

Сотрудники WhiteBIT активно приобщаются к резонансным криптовалютным событиям и работают над популяризацией блокчейн технологий. Основатель и СЕО компании Владимир Носов комментирует: "Участие в международных Web3-форумах — это не просто возможность популяризировать нашу криптобиржу. Это процесс обмена мнениями, к которому присоединяются самые яркие умы криптообразования. Мы стремимся находить новых партнеров, инсайты и инновации, чтобы активно развивать отрасль и ускорять массадопшн криптовалют в мире. Наше сотрудничество, знание и открытость открывают двери до неограниченных возможностей".

Привлечение WhiteBIT к подобным важным саммитам способствует расширению их влияния на рынке и развитию криптосообщества.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптовалютных бирж родом из Украины, основанной в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10 национальных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд. Миссия компании состоит в предоставлении удобных и безопасных криптуслуг и широком внедрении блокчейного мира. WhiteBIT вместе с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия" и платформой Дія.Образование создает образовательные продукты для получения исчерпывающих и профессиональных знаний о блокчейн технологии, сотрудничает с МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольного клуба "Барселона" и киберспортивной платформы FACEIT.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что WhiteBIT также развивает уровень криптообразования в Украине. В частности, биржа запустила магистерскую и сертификационную программу по блокчейн-технологиям и криптовалют в Киево-Могилянской академии.

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