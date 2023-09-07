Школьников научат финграмотности: в Киеве запустили бесплатные курсы от Cryptology и WhiteBIT

Онлайн-школа Cryptology и криптовалютная биржа WhiteBIT начали курс офлайн-лекций по теме "Финансовая и цифровая грамотность для подростков". Курс направлен на повышение осведомленности молодежи в сфере финансов и управления инвестициями и пройдет в образовательном пространстве Digital Traders Hub в Киеве с 3 сентября по 26 ноября 2023 года.

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Проект создан в рамках социальной инициативы GRP.help и является уникальной возможностью получить знания для подростков 14-17 лет, заинтересованных в финансовой грамотности. Занятия будут проводиться раз в неделю преподавателями по Cryptology и кураторами Digital Traders Hub.

Курс состоит из 11 модулей, содержит теоретическую и практическую часть с общей продолжительностью 26,5 часов и предоставляется на безвозмездной основе. Всего для обучения отобрано 14 участников.

На протяжении лекций учащиеся узнают о классах финансовых инструментов, их анализе, инвестиционном портфеле, диверсификации рисков, психологических аспектах инвестирования и т.д. Двухмесячная программа обучения поможет участникам овладеть актуальными финансовыми инструментами и познакомиться с тонкостями управления ими.

Лекции будут проводиться в современном образовательном пространстве Digital Traders Hub, который является общим проектом Cryptology и WhiteBIT. Кстати, подписчики криптоковоркинга могут посещать тематические лекции и другие мероприятия от команды трейдеров Cryptology, которые позволят регулярно улучшать навыки и знания в сфере трейдинга и криптовалют. Оформить подписку чтобы присоединиться к Digital Traders Hub можно по ссылке.

Ввиду растущего спроса на финансовую грамотность среди молодежи этот проект может стать важным шагом на пути к более образованному и финансово грамотному будущему поколению. По словам представителей компаний, они уже работают над возможностью масштабировать проект.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют. Высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд. WhiteBIT вместе с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия" и платформой Дія.Освіта создает образовательные продукты для получения исчерпывающих и профессиональных знаний о блокчейн технологии, сотрудничает с МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольного клуба Барселона и киберспортивной платформы FACEIT Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.

Также OBOZREVATEL сообщал, что WhiteBIT присоединилась к восстановлению одного из учебных корпусов Национального университета "Киево-Могилянская академия" – Братских келий, где находится факультет информатики. Это позволит украинским программистам повышать свою квалификацию в НаУКМА.

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