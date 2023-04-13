Корпус Могилянки "воскрешают" с помощью криптобиржи WhiteBIT: что известно о проекте

Криптовалютная биржа WhiteBIT присоединилась к восстановлению одного из учебных корпусов Национального университета "Киево-Могилянская академия" – Братских келий, где расположен факультет информатики. После завершения проекта, в НаУКМА смогут повышать квалификацию украинские программисты.

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WhiteBIT помогает создать две современные компьютерные аудитории для обучения студентов и оборудовать их системой смешанного обучения. Также при участии компании будут отреставрированы комната для переговоров, аудитория для студенческих проектов и мультифункциональная аудитория для лекций, конференций и мероприятий.

После завершения в Братских кельях будет реализован проект создания современного образовательного пространства, направленного на повышение квалификации ИТ-специалистов для обеспечения общей потребности украинской ИТ-индустрии в профессиональных кадрах.

"Технологическое будущее уже наступает, и скоро блокчейн полностью изменит жизнь каждого человека в Украине и мире. Чтобы воспользоваться всеми открывающимися перед человечеством возможностями, молодое поколение украинцев должно своевременно получить исчерпывающие и профессиональные знания о новейших технологиях. Поэтому WhiteBIT и Могилянка договорились о восстановлении учебного корпуса и создании образовательной экосистемы, благодаря которой студенты будут приобретать соответствующее современное образование и навыки", – заявил основатель и СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

В частности, в рамках Меморандума WhiteBIT и НаУКМА будут действовать совместно в области развития блокчейн-технологий, регулирования виртуальных активов и оборота криптовалют. Прежде всего, речь идет о разработке сертифицированных учебных программ, магистерских программ, проведении тематических мероприятий и другом научном, методическом, образовательном и информационном взаимодействии.

"Сотрудничество факультета информатики с WhiteBIT является примером правильного партнерства бизнеса и образования. Факультет информатики расположен в историческом здании "Братские кельи". Капитальные инвестиции в его реконструкцию именно в это время, во время войны – мощный ответ на то, быть ли украинскому образованию. Но сотрудничество это не только о деньгах и не столько о помещениях. Это о многоуровневом взаимодействии. Наше партнерство это об устойчивости и развитии", – отметил декан факультета информатики НаУКМА Андрей Глыбовец.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал, что Братские кельи – архитектурный памятник, построенный в 1823 году в стиле позднего классицизма. Однако Могилянке корпус вернули только в мае 2012 года после трехлетнего судебного процесса. Оказалось, что здание нуждалось в срочном ремонте, а благодаря помощи криптобиржи реконструкция вышла на завершающую стадию.