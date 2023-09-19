Самые стабильные криптовалюты: особенности и перспективы стейблкоинов

Волатильность, то есть непостоянность курса, безоговорочно является одной из ключевых особенностей криптовалюты. Резкие колебания курса позволяют как получить большую прибыль в короткие сроки, так и понести большие убытки.

Именно для того, чтобы привнести в бушующие море криптовалют немного стабильности, и были созданы активы с устойчивым курсом – стейблкоины. Их курс привязан к стоимости других активов (как правило, фиатных валют, которые выпускаются центральными банками, драгоценных металлов, нефти или других криптовалют), что делает его более постоянным.

Чем отличаются различные стейблкоины, какие у них преимущества и недостатки, а также для чего их используют в криптоиндустрии, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Цель "стабильных криптовалют"

Изменчивость цен таких криптовалют как биткоин и Ethereum стала одной из главных преград на пути их широкого внедрения как средства платежа. Планировать и управлять бизнесом, который поддерживает криптоплатежи, невероятно сложно, если курс таких активов способен взлетать или резко падать в течение не только дней, но и часов.

Поэтому стейблкоины (от англ. stable и coin – стабильная монета) подарили криптоинвесторам возможность зафиксировать прибыль и избежать волатильности без конвертации криптоактивов в фиат, а также получить удобное средство платежа для быстрой и дешевой передачи средств. Они могут обменять их на токены с привязкой к доллару, евро или даже золоту и нефти.

Еще одна особенность стейблкоинов – их высокая ликвидность. Они активно торгуются на всех централизованных криптоплощадках. Например, пользователи крупнейшей европейской криптобиржи с украинскими корнями WhiteBIT могут торговать стейблкоинами, например, с привязкой к доллару – Tether (USDT), TrueUSD (TUSD), USD Coin (USDC), DAI; евро – Tether EURt (EURt); бразильскому реалу – Brazilian Digital Token (BRZ).

Разновидности стейблкоинов

В зависимости от функциональных особенностей, стейблкоины могут быть централизованными и децентрализованными.

Компании-эмитенты централизованных стейблкоинов не только их создают, но также управляют их предложением (эмиссией), и гарантируют их привязку к отслеживаемому активу. К ним относятся крупнейшие стабильные монеты – USDT, который выпускается компанией Tether, и USD Coin, эмитент которой – Circle.

Работа децентрализованных стейблкоинов строится на блокчейн-механизмах, благодаря которым достигается и стабильность их курса (включая замораживание активов и механизмам долговых обязательств). Самым известным представителем этого класса является DAI от MakerDAO, который строится на смарт-контрактах Ethereum.

Кроме того, по типу обеспечения стейблкоины разделяют на фиатные, товарные, криптовалютные и алгоритмические. Первые два типа относятся к централизованным монетам, а два последних – к децентрализованным.

Фиатные стейблкоины обеспечены фиатными валютами, ведущей из которых является доллар. Они основаны на механизме, который позволяет каждому держателю стейблкоина продать его компании-эмитенту за реальный фиат. Курс немного колеблется, но стремится к 1:1.

Товарные стейблкоины обеспечиваются биржевыми товарами, например, золотом (DGX, PAXG, XAUT) и другими драгоценными металлами (серебро и платина), либо нефтью.

Обеспечением для криптообеспеченных стейблкоинов выступают другие виртуальные активы. Для защиты их от рыночной волатильности используется избыточное резервирование.

Особенность алгоритмических стейблкоинов заключается том, что их привязка к отслеживаемому активу обеспечивается благодаря различным алгоритмам, которые автоматически регулируют предложение токенов, когда их цена отклоняется от стоимости отслеживаемой фиатной валюты.

Однако крах алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST) сильно ударил по доверию к этому типу активов. Цена UST удерживалась при помощи арбитражной системы (через механизм спроса и предложения держателей), а обеспечивался он нативной монетой проекта LUNA. Однако из-за несовершенства системы весной 2022 года произошел депег UST (стейблкоин потерял привязку к доллару), и проект обанкротился.

Популярные стейблкоины

Согласно данным криптосервиса CoinMarketCap, по состоянию на 19 сентября, существует много различных стейблкоинов, а их совокупная рыночная стоимость превышает сотни миллиардов долларов. Некоторые проекты более успешны, а некоторые менее, но топ-10 с крупнейшей рыночной капитализацией выглядит так:

Tether USDt (USDT) – $83,11 млрд; USD Coin (USDC) – $26,1 млрд; Dai (DAI) – $5,34 млрд; TrueUSD (TUSD) – $3,1 млрд; USDD (USDD) – $722 млн; Pax Dollar (USDP) – $490,1 млн; Gemini Dollar (GUSD) – $304,6 млн; Frax (FRAX) – $670,1 млн; First Digital USD (FDUSD) – $394,1 млн; Liquity USD (LUSD) – $279,4 млн.

Преимущества и недостатки

С каждым годом объемы торгов стейблкоинами растут. Это объясняется очевидными преимуществами, которыми обладают стейблкоины как класс активов:

ценовая стабильность и скорость транзакций;

хеджирование инвестиционных рисков;

возможность использования для ежедневных платежей.

При этом некоторые эмитенты стейблкоинов сталкиваются с проблемой прозрачности своего обеспечения, так как не публикуют полные отчеты или привлекают частных, а не независимых аудиторов. Поэтому на компанию Tether, которая выпустила первый стейблкоин USDT, даже подали в суд, обвинив ее в том, что ее монета не может быть обеспечена в соотношении 1:1 к доллару.

На этом фоне встает вопрос о регулировании стейблкоинов, поскольку они совмещают в себе свойства и фиата, и криптовалюты.

Также ранее OBOZREVATEL писал об отличиях криптотокенов от монет. Больше о разнообразии криптовалют читайте в материале на нашем сайте.

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