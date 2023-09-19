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Самые стабильные криптовалюты: особенности и перспективы стейблкоинов

Станислав Кожемякин
Финтех
4 минуты
933
Курс некоторых криптовалют настолько стабилен, что их даже называют 'цифровым долларом'

Волатильность, то есть непостоянность курса, безоговорочно является одной из ключевых особенностей криптовалюты. Резкие колебания курса позволяют как получить большую прибыль в короткие сроки, так и понести большие убытки.

Именно для того, чтобы привнести в бушующие море криптовалют немного стабильности, и были созданы активы с устойчивым курсом – стейблкоины. Их курс привязан к стоимости других активов (как правило, фиатных валют, которые выпускаются центральными банками, драгоценных металлов, нефти или других криптовалют), что делает его более постоянным.

Чем отличаются различные стейблкоины, какие у них преимущества и недостатки, а также для чего их используют в криптоиндустрии, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Цель "стабильных криптовалют"

Изменчивость цен таких криптовалют как биткоин и Ethereum стала одной из главных преград на пути их широкого внедрения как средства платежа. Планировать и управлять бизнесом, который поддерживает криптоплатежи, невероятно сложно, если курс таких активов способен взлетать или резко падать в течение не только дней, но и часов.

Поэтому стейблкоины (от англ. stable и coin – стабильная монета) подарили криптоинвесторам возможность зафиксировать прибыль и избежать волатильности без конвертации криптоактивов в фиат, а также получить удобное средство платежа для быстрой и дешевой передачи средств. Они могут обменять их на токены с привязкой к доллару, евро или даже золоту и нефти.

Еще одна особенность стейблкоинов – их высокая ликвидность. Они активно торгуются на всех централизованных криптоплощадках. Например, пользователи крупнейшей европейской криптобиржи с украинскими корнями WhiteBIT могут торговать стейблкоинами, например, с привязкой к доллару – Tether (USDT), TrueUSD (TUSD), USD Coin (USDC), DAI; евро – Tether EURt (EURt); бразильскому реалу – Brazilian Digital Token (BRZ).

Курс криптовалют может быть привязан не только к доллару, но и к любой другой фиатной валюте

Разновидности стейблкоинов

В зависимости от функциональных особенностей, стейблкоины могут быть централизованными и децентрализованными.

Компании-эмитенты централизованных стейблкоинов не только их создают, но также управляют их предложением (эмиссией), и гарантируют их привязку к отслеживаемому активу. К ним относятся крупнейшие стабильные монеты – USDT, который выпускается компанией Tether, и USD Coin, эмитент которой – Circle.

Работа децентрализованных стейблкоинов строится на блокчейн-механизмах, благодаря которым достигается и стабильность их курса (включая замораживание активов и механизмам долговых обязательств). Самым известным представителем этого класса является DAI от MakerDAO, который строится на смарт-контрактах Ethereum.

Кроме того, по типу обеспечения стейблкоины разделяют на фиатные, товарные, криптовалютные и алгоритмические. Первые два типа относятся к централизованным монетам, а два последних – к децентрализованным.

Фиатные стейблкоины обеспечены фиатными валютами, ведущей из которых является доллар. Они основаны на механизме, который позволяет каждому держателю стейблкоина продать его компании-эмитенту за реальный фиат. Курс немного колеблется, но стремится к 1:1.

Товарные стейблкоины обеспечиваются биржевыми товарами, например, золотом (DGX, PAXG, XAUT) и другими драгоценными металлами (серебро и платина), либо нефтью.

Обеспечением для криптообеспеченных стейблкоинов выступают другие виртуальные активы. Для защиты их от рыночной волатильности используется избыточное резервирование.

Особенность алгоритмических стейблкоинов заключается том, что их привязка к отслеживаемому активу обеспечивается благодаря различным алгоритмам, которые автоматически регулируют предложение токенов, когда их цена отклоняется от стоимости отслеживаемой фиатной валюты.

Однако крах алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST) сильно ударил по доверию к этому типу активов. Цена UST удерживалась при помощи арбитражной системы (через механизм спроса и предложения держателей), а обеспечивался он нативной монетой проекта LUNA. Однако из-за несовершенства системы весной 2022 года произошел депег UST (стейблкоин потерял привязку к доллару), и проект обанкротился.

Популярные стейблкоины

Согласно данным криптосервиса CoinMarketCap, по состоянию на 19 сентября, существует много различных стейблкоинов, а их совокупная рыночная стоимость превышает сотни миллиардов долларов. Некоторые проекты более успешны, а некоторые менее, но топ-10 с крупнейшей рыночной капитализацией выглядит так:

  1. Tether USDt (USDT) – $83,11 млрд;
  2. USD Coin (USDC) – $26,1 млрд;
  3. Dai (DAI) – $5,34 млрд;
  4. TrueUSD (TUSD) – $3,1 млрд;
  5. USDD (USDD) – $722 млн;
  6. Pax Dollar (USDP) – $490,1 млн;
  7. Gemini Dollar (GUSD) – $304,6 млн;
  8. Frax (FRAX) – $670,1 млн;
  9. First Digital USD (FDUSD) – $394,1 млн;

  10. Liquity USD (LUSD) – $279,4 млн.

Преимущества и недостатки

С каждым годом объемы торгов стейблкоинами растут. Это объясняется очевидными преимуществами, которыми обладают стейблкоины как класс активов:

  • ценовая стабильность и скорость транзакций;
  • хеджирование инвестиционных рисков;
  • возможность использования для ежедневных платежей.

При этом некоторые эмитенты стейблкоинов сталкиваются с проблемой прозрачности своего обеспечения, так как не публикуют полные отчеты или привлекают частных, а не независимых аудиторов. Поэтому на компанию Tether, которая выпустила первый стейблкоин USDT, даже подали в суд, обвинив ее в том, что ее монета не может быть обеспечена в соотношении 1:1 к доллару.

На этом фоне встает вопрос о регулировании стейблкоинов, поскольку они совмещают в себе свойства и фиата, и криптовалюты.

Также ранее OBOZREVATEL писал об отличиях криптотокенов от монет. Больше о разнообразии криптовалют читайте в материале на нашем сайте.

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