Самые популярные инвестиции в 2024 году: топ-7 финансовых инструментов

Экономика Украины и мира в целом переживает не лучшие времена. Полномасштабная агрессия России и другие события общемирового масштаба продолжают расшатывать ситуацию на международном уровне, что влияет на доходы и стабильность обычных людей.

Поэтому многие обращают внимание на новые инвестиционные стратегии, чтобы диверсифицировать доходы. Но такие инвестиции требуют разной вовлеченности инвестора, а также разных начальных вложений.

OBOZ.UA рассмотрел разные финансовые инструменты и их перспективность для украинцев.

Криптовалюта

2023 год стал концом "криптозимы" – согласно данным Cryptorank, за это время стоимость биткоина выросла на 170%, а самого популярного альтокина Ethereum – почти вдвое.

А уже 2024 год начался с принятия Комиссией по ценным бумагам США (SEC) биржевых спотовых фондов (ETF) на базе биткоина. Об актуальности такого решения свидетельствует то, что согласно данным The Block, по состоянию на 27 марта такие криптофонды уже привлекли почти $174 млрд.

Это могло стать одним из факторов того, что в 2024 году цена первой криптовалюты уже обновила несколько рекордов. Впрочем, отраслевые аналитики прогнозируют еще большие показатели, связывая это с халвингом. Это программная особенность биткоина, из-за которой каждые четыре года вознаграждение майнеров BTC уменьшается вдвое, что соответственно снижает добычу новых монет. После халвинга курс биткоина исторически рос.

Именно поэтому многие обращают свое внимание на биткоин. Купить его можно практически на любой торговой криптоплатформе, но следует выбирать безопасные проекты.

Эксперты кибербезопасности компании Hacken.io и сертификационной платформы CER.live включили одну из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT в топ-3 самых безопасных и предоставили ей высокий рейтинг ААА. Площадка подтверждает свои высокие стандарты, сохраняя 96% цифровых активов на холодных криптогаманцах, а также используя WAF (межсетевой файрвол) для защиты от киберпреступников.

Как купить биткоин?

Получить криптовалюту может любой зарегистрированный и проверенный пользователь WhiteBIT. Для этого нужно иметь необходимую сумму на балансе. Самый простой метод получить криптовалюту – функция быстрого обмена. Для этого нужно:

открыть "Обмен" в разделе "Торговля";

выбрать валюту, которая будет обменена, и Bitcoin;

указать количество средств для обмена;

подтвердить операцию, нажав "Приобрести" (транзакция будет осуществлена автоматически).

Банковские депозиты

Как утверждает "Экономическая правда", в 2023 году курс гривны стабилизировался даже сильнее, чем ожидалось: темп инфляции украинской валюты замедлился с 26% до 5,1%. Из-за этого банковские депозитные ставки выросли с 13,9% годовых в начале года до 15,6% в июле

Впрочем, с августа доходность банковских вкладов начала снижаться и по состоянию на 1 января 2024 года вышла на уровень в 14,2% годовых. То есть, при запланированной Нацбанком инфляции на уровне 8,6% хранения денег в банке едва спасет их от обесценения, ведь еще нужно будет заплатить налоги. Что же касается валютных депозитов? В 2023 году такой вклад мог принести чистыми около 2,3% (учтены проценты за вычетом налогов и рост безналичного курса доллара в банках).

ОВГЗ

Кроме депозитных ставок, снизилась и доходность облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) – с 18,5% годовых в начале 2023 года до 16,8% в начале 2024-го, подсчитали в "Экономической правде". Впрочем, ОВГЗ имеют значительное преимущество над депозитами – такие доходы не нуждаются в уплате налогов.

Следовательно, в прошлом году доходность гривневых гособлигаций в 3,5 раза превысила уровень инфляции, а в 2024 могут принести 6,5-7% выше инфляции (если прогнозы экономистов сбудутся).

Доход от валютных ОВГЗ был несколько больше – 5,8% годовых (учтена ставка в 4,5% и 1,3% разница между безналичными курсами). А на первом в 2024 году аукционе Минфин продал годовые долларовые бумаги с доходностью 4,66%.

Недвижимость

С началом Великой войны рынок недвижимости практически остановился, но впоследствии постепенно начал восстанавливаться. В конце 2023 г. темпы продаж в популярных жилых комплексах Киева стабилизировались на уровне 65-70% от довоенных.

Доходность инвестиций в этом направлении зависит и от географического расположения, и от класса жилья, говорят опрошенные "Экономической правдой" эксперты. Да, цены на жилье растут в городах, которые подвергаются обстрелам реже, а в Одессе даже несколько упали. Кроме того, в Киеве дешевеет жилье премиум-класса, а квартиры экономкласса наоборот подорожали на 14%.

Покупка земли

У агроинвестиций свое преимущество – земельный участок невозможно уничтожить ракетой. Поэтому даже несмотря на невысокую активность, в среднем цены на рынке земли в 2023 году выросли на 10,4% из-за повышения спроса, уменьшения предложения и инфляции, пишет "Экономическая правда".

Но связанные с войной факторы (потери от обстрелов, заминирование земель, оккупация, проблемы с логистикой) все же подкосили платежеспособность агросектора. Поэтому аналитики прогнозируют, что в обозримом будущем активной экспансии на агрорынке не будет. Оживить рынок может новый этап земельной реформы, но это произойдет уже после окончания посевной в мае-июне.

Золото

Золото традиционно считается "тихой гаванью" для инвесторов. По данным "Экономической правды", в 2023 году спрос на этот драгоценный металл ощутимо вырос, а в конце года стоимость золота выросла до рекордных $2100 за унцию (31,1 г).

Подпитывает ситуацию ситуация на международной арене. В частности, после заморозки активов Центробанка РФ на $300 млрд, многие страны обратили свое внимание на этот металл напротив доллара.

Спрос на золото будет зависеть и от монетарной политики США. Если Федеральная резервная система США приступит к снижению учетной ставки, это ослабит доллар и сделает золото дешевле для международных инвесторов.

Акции иностранных компаний

Прошлый год мог принести инвесторам в зарубежные активы как прибыль, так и убытки, отмечает "Экономическая правда". К примеру, акции компаний по "прекрасной семерке" (Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Nvidia, Tesla и Microsoft) стали общей причиной роста западных фондовых рынков.

Самыми прибыльными оказались акции Nvidia и Duolingo – они подорожали в 3-3,5 раза. А вот акции компаний, производивших вакцины от COVID-19 (Moderna и Pfizer) подешевели.

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