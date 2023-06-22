Проблемы для игроков и угроза легальному игорному бизнесу: как жесткий контроль банковских транзакций повлияет на гемблинг в Украине

Три года назад в Украине произошла легализация игорного бизнеса. После выхода рынка из тени кумулятивный экономический эффект от легализации азартных игр только за 2021 год составил более 30 млрд грн. В феврале 2023 года игроки азартных игр заплатили 312 млн грн налогов, а за весь 2022 год – 730 млн грн. Сейчас в ВР планируется реформа игорного бизнеса и ликвидация КРАИЛ, НАБУ усиливает финмониторинг, а пользователи гемблинг-платформ жалуются на проблемы с выводом средств на банковские счета.

OBOZREVATEL решил узнать, что происходит, и могут ли гемблинг-операторы повлиять на скорость вывода денег на банковские счета пользователей.

"С марта 2023 года лицензированные организаторы азартных игр столкнулись с проблемой осуществления выплат выигрышей, возвращения ставок игрокам. Данная проблема вылилась в учащение случаев жалоб в адрес организаторов азартных игр и регуляторных органов. Масштаб проблемы заставил Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей провести 22 марта рабочую встречу с представителями Национального банка Украины, посвященную вопросам блокирования банковских операций (транзакций), поступающих от легального игорного бизнеса", – объясняет CLO COSMOLOT Александр Лысый.

Александр Лысый отмечает, что о нарушениях в сфере, в частности, в части блокирования игрокам выплат в азартных играх, проводимых в сети Интернет, игроки стали сообщать на "горячую линию" КРАИЛ.

"Об обеспокоенности сложившейся ситуацией сообщали и организаторы азартных игр. В настоящее время корнем этой проблемы можно считать именно процедуры обработки транзакций банками", – подчеркивает Александр.

В марте 2023 года появилась информация о том, что Нацбанк направил письмо всем банкам с требованием прекращения обработки транзакций high-risk, которыми, по мнению НБУ, в частности, являются операции, связанные с гемблингом и криптовалютами. Очевидно, что такие действия связаны со скандалом вокруг того, что отдельные банки производили платежи по схеме мискодинга.

Александр Лысый отмечает: в дальнейшем было издано еще несколько писем НБУ, касающихся сферы. К примеру, Письмо НБУ от 27.04.2023 г. № 25-0005/29330 "О предоставлении дополнительных рекомендаций" предусматривает усиленный контроль банков за безналичными операциями. В частности, он предусматривает, что банку – эмитенту ЭПЗ для выявления финансовых операций клиента, которые могут быть проведены с противоправной целью, включая те, что могут быть связаны с нелегальными азартными играми, требуется:

вывлять нетипичную активность по счетам клиента с использованием ЭПС по сравнению с другими периодами, увеличение количества и объемов финансовых операций;

осуществлять анализ финансовых операций клиента относительно соответствия таких финансовых операций имеющейся информации о клиенте, его деятельности и риске (в том числе при необходимости об источнике средств, связанных с финансовыми операциями);

изучать вебресурсы, через которые клиент приобретает товары/услуги, получает средства, выяснять доменную зону регистрации этих ресурсов, их владельцев и т.п., наличие информации об организаторах азартных игр в Украине в реестрах и перечнях, которые формирует и ведет Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (доступны на ее официальном сайте);

устанавливать информацию о получателях средств, достаточную для осуществления анализа и вывода о наличии признаков подозрительной деятельности/ проведения противоправной деятельности, включая соответствие оплаты клиентом за товары/ услуги, предлагаемые на соответствующих веб-ресурсах;

осуществлять анализ финансовых операций клиента с целью выявления операций в пользу лиц, к которым применены санкции в соответствии с Законом Украины "О санкциях"/ вебресурсов, доступ к которым запрещен в связи с применением санкций и/ или зеркал таких вебресурсов, а также других вебресурсов, имеющих схожие названия и размещенных на доменах и субдоменах, которые могут быть ассоциированы с санкционным лицом;

в случае возникновения подозрений применять процедуру их эскалации согласно требованиям Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 19.05.2020 № 65.

"Все это в совокупности ведет к установлению жесткого контроля банков за транзакциями, особенно в разрезе азартных игр, даже у лицензированных организаторов. Сами же банки заинтересованы в соблюдении писем НБУ и его правил, поскольку к ним НБУ может применить меры воздействия – от письменного предупреждения до временной приостановки или отзыва лицензии соответствующего банка", – объясняет CLO COSMOLOT.

Банкиры начали тщательнее и жестче проверять интернет-платежи украинцев и чаще их блокировать. Причем усиленный контроль касается не только платежей за азартные игры, но и всех без исключения. Это и приводит к часто неоправданным задержкам поступлений средств на счета игроков, а затем – к жалобам о деятельности организаторов и задержек выплат.

Кроме того, эти превентивные меры неэффективны против мискодинга. Он ведь возникает на уровне компании-продавца, использующей эквайринг. В обычных условиях регулятор, как и внутренние службы банка, могут выявить мискодинг только методом контрольных закупок, говорят банкиры.

"В то же время требование имеет негативные последствия для легального бизнеса. Например, полностью легальный организатор, исправно платящий налоги, уплачивающий лицензии и соблюдающий закон, может предстать перед трудностями, когда будет пытаться осуществить выплаты игрокам, без его вины в том, поскольку так рекомендует письмо Нацбанка, а банк не хочет получить проблемы у своего регулятора. Как следствие – отток клиентов, жалобы и т. д. Поэтому, хотя, возможно, за такими мерами и стоит благородная цель – борьба с нарушениями, – но в конце концов это препятствует нормальной хозяйственной деятельности ряда легальных компаний, соблюдающих законодательство. То есть бороться с нарушениями следует другими мерами, которые не навредят "белому" бизнесу, успешная деятельность которого как раз и влияет на увеличение поступлений в виде налогов и лицензионных платежей в госбюджет", – отмечает господин Лысый.