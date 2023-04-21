ПриватБанк обновил приложение и сайт Приват24: что нового и как этим пользоваться

В онлайн-банкинге государственного ПриватБанка произошли изменения. Теперь в приложении "Приват24" появилось новое меню для покупки билетов на автобусы, а в веб-версии – возможность оформить льготную ипотеку по программе єОселя.

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Кроме того, изменения затронули способы коммуникации клиентов с поддержкой банка. Об этом сообщили в ПриватБанке. Обновление мобильного приложения уже доступно и для iOS, и для Android.

Покупка автобусных билетов теперь находится в мобильном приложении "Приват24" в меню "Сервисы". После перехода в этом меню нужно выбрать пункт "Транспорт", а затем "Автобус".

После этого появится меню для поиска рейсов в указанном направлении на выбранную дату. При этом стоит учитывать, что в списке городов доступны лишь пять: Киев, Днепр, Харьков, Львов и Одесса.

Связаться со службой поддержки ПриватБанка теперь можно в едином меню "Коммуникации". Там есть возможность выбрать общение в чате через пункт "Помощь онлайн", связаться с консультантом в мессенджере или же позвонить на горячую линию. Кроме того, в новом меню отображаются:

уже поданные в службу поддержки заявки и их статус;

возможность сообщить о мошенничестве;

список всех телефонов службы поддержки;

страницы банка в соцсетях.

Сервис регулярных пополнений депозитов также появился в приложении "Приват24". Чтобы его настроить, нужно открыть данные об уже существующем вкладе и нажать кнопку "Регулярное пополнение".

Оформить ипотеку под 3% годовых по государственной программе єОселя в приложении нельзя, сделать это можно только в веб-версии "Приват24". Там нужно в боковом меню слева выбрать пункт "Кредиты", а затем – "Кредит на жилье".

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских соцсетях массово распространяются сообщения от якобы представителей ПриватБанка. Гражданам предлагают "помощь от благотворительного фонда" и дают ссылку на сайт, через который можно якобы получить деньги. На самом деле это фишинг.

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