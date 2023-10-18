Потеряли 30% криптоказны, но возродили экономику: биткоин объявили "спасителем" Сальвадора

Экономика Сальвадора возродилась после пандемии коронавируса, благодаря легализации биткоина в качестве официального денежного средства в 2021 году. Не последнюю роль в этом сыграли “криптотуристы", которых привлекает возможность расплачиваться виртуальными монетами.

Об этом в интервью Forbes заявил вице-президент Сальвадора Феликс Уллоа. Он не уточнил количество BTC в криптоказне страны, но, согласно данным онлайн-трекера, их стоимость с момента покупки упала на 30%.

“Сфера цифровой экономики оживилась благодаря биткоин-сообществу. Сальвадор стал первой страной, принявшей криптовалюту в качестве законного платежного средства, и оказался в авангарде этого движения и привлек множество инвесторов, которые фактически обосновались в нашей стране", – заявил Феликс Уллоа.

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Политик признал, что многие финансовые структуры, включая Международный валютный фонд, призывали сальвадорские власти отказаться от легализации биткоина. Вопреки их обеспокоенности, в июне Bloomberg сообщил, что доходность гособлигаций этой страны в 2023 году составила 70%.

“Это результат реализации финансовой политики правительства президента Найиба Букеле, которую проводят соответствующие структурами", – уверен вице-президент Сальвадора.

Также Уллоа связывает с легализацией биткоина восстановление туризма после пандемии COVID-19. “Туризм и использование цифровых валют однозначно идут рука об руку и являются признаком будущего возрождения нашей страны", – добавил чиновник.

Подъем туризма он объяснил тем, что иностранные граждане могут оплачивать товары и услуги криптовалютой, не озадачиваясь вопросом обмена валют. Следует отметить, что национальной валютой Сальвадором является доллар США.

Ранее OBOZ.UA сообщал о планах правительства Лихтенштейна разрешить оплачивать государственные услуги биткоином. Поэтому то княжество может сделать первым европейским государством, где биткоин станет официальным видом оплаты.

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