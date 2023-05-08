Биткоин станет платежным средством в европейском княжестве

Криптовалюта станет официальным видом оплаты в Лихтенштейне. В княжестве позволят оплачивать государственные услуги биткоином.

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Нововведение может быть реализовано в ближайшем времени, заявил в интервью Handelsblatt глава правительства и министр финансов Лихтенштейна Даниэль Риш. Однако более конкретную дату он не назвал.

"Скоро возможность оплаты с помощью биткоина станет реальностью", – заверил премьер-министр. При этом он действовать княжество будет по “швейцарской" модели – полученную от граждан криптовалюту будут не хранить, а обменивать на местную валюту, франки.

В условиях высокой волатильности криптовалют это позволит властям избежать ценовых рисков. Похожая система применяется в некоторых швейцарских муниципалитетах, включая кантон Цуг и город Лугано.

Несмотря на свои размеры (Лихтенштейн является шестым в список самых маленьких государств мира), это княжество обладает значительными запасами валюты. Его бюджетный резерв оценивается в 2,2 млрд франков (почти $2,5 млрд), что вдвое больше годового бюджета страны.

Часть этих средств может быть инвестирована в криптовалюту, не исключил Риш. Группе экспертов уже поручили изучить соответствующий вопрос, но ни об их заключении, ни о каком-либо принятом решении информации не было.

Такие решения могут говорить о том, что европейское княжество, экономика которого в значительной степени зависит от финансового сектора, изучает альтернативные инвестиционные возможности. Кроме того, это свидетельствует и о растущем признании криптовалют в глобальном масштабе.

Стоит отметить, что Лихтенштейн является достаточно криптодружественной страной. В 2020 году здесь вступил в силу принятый парламентом Закон о блокчейне, что создало регулируемую среду для поставщиков услуг виртуальных активов.

А в мае 2022 года клиентам банка LGT, который принадлежит княжескому дому Лихтенштейна, предоставили возможность инвестиций в биткоин и Ethereum, а также криптокастодиальные услуги, то есть безопасное хранение активов.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, отношение Лихтенштейна к криптоактивам было отмечено даже международными аналитиками. Ранее княжество признали страной с самой прозрачной налоговой политикой в отношении криптовалют и других цифровых активов.

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