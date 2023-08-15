Потенциал Web3: как выглядит следующая стадия эволюции интернета

Знакомый всем интернет переживает очередную революцию. Второе поколение Всемирной паутины постепенно уступает место следующему – Web3.

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Многие застали трансформацию интернета в 90-ых, а затем – и в середине 00-ых. Но открытие блокчейна подарило возможность идти дальше, разобравшись с недостатками существующей системы.

В связи с этим OBOZREVATEL изучил преимущества Web3 и определил, почему за этой технологией лежит будущее интернета.

Эволюция интернета

Понять отличия между "интернетом прошлого" и "интернетом будущего" будет проще всего, рассмотрев различные стадии развития этой технологии.

Web 1.0

Первое поколение публичной сети интернета существовало с момента его появления в 1989 году и до начала 2000-ых годов. В технологическом плане этот уровень развития Сети был наименее развитым – его характеризовали медленная загрузка контента, очень ограниченный функционал браузеров и статичность страниц.

Такой интернет можно сравнить с энциклопедией, где можно ознакомиться с опубликованной информацией, но нельзя никак с ней взаимодействовать – только читать. Примитивность такой технологии была ее главным недостатком.

Web 2.0

Со временем внедрение интернета расширялось, что способствовало его развитию. Качество (не только техническое, но и эстетическое) Сети резко выросло, как и скорость загрузки страниц.

Таким образом, появились интерактивные сайты, функционал которых не ограничивался лишь чтением. Пользователи новых сервисов могли комментировать, редактировать уже существующий или даже публиковать собственный контент.

Это время характеризуется появлением соцсетей, принадлежащих крупнейшим IT-корпорациям. То есть, одной из главных проблем Web 2.0 стала его централизация: большинство компаний не только ввели на своих площадках цензуру, но и не могли обеспечить необходимый уровень сохранности личных данных своих пользователей, которые то и дело сливались в Сеть.

Web 3.0

В 2014 году появилась концепция интернета третьего поколения, которая заключается в объединении виртуального и реального мира, чтобы сделать размещаемую в интернете информацию понятной для программного обеспечения. То есть, сделать ее пригодной для машинной обработки.

Это открывает огромные возможности для внедрения новых технологий: искусственного интеллекта, машинного обучения, а также дополненной и виртуальной реальности. Кроме того, это означает переход к семантической сети.

Web3: главный двигатель Web 3.0

На помощь в снижении зависимости от мегакорпораций пришел Web3. Эта разработка основана на технологии блокчейна, децентрализации и токенизации, что позволяет пользователям полностью контролировать свою идентичность, данные и создаваемый ими контент.

Вдобавок к чтению информации, записи собственного контента, которые были предложены двумя первыми поколениями интернета, добавилась и возможность владения собственными данными, контентом и цифровыми активами. Это стало возможным благодаря технологиям блокчейна, который имеет ряд преимуществ:

конфиденциальность – хранение данных и цифровых активов в распределенной системе обеспечивает их приватность и защиту от краж;

прозрачность и открытость – вся информация о совершенных транзакциях записывается в цепочку блоков и доступна каждому;

высокая надежность экосистемы.

Одна из идей Web3 сводится к использованию одной идентичности для возможности авторизации в различных сервисах, что избавит от необходимости каждый раз при регистрации вводить собственные данные или сканировать личные документы. Критерии доступа к необходимой информации при этом указывает сам пользователь.

В качестве примера можно привести экосистему WB Soul, которая была разработана одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями - WhiteBIT. Этот Web3-сервис позволяет пользователям площадки воссоздать в блокчейне WB Network свою идентичность, не раскрывая при этом свою личную информацию.

Таким образом, пользователи смогут перенести характеристики своей личности на уровень блокчейна, а также значительно повысить уровень доверия при взаимодействии друг с другом. WB Soul каждого пользователя имеет ряд характеристик, в том числе неизменных, свойственных только ему.

Где уже был реализован Web3?

Хотя технология Web3 развивается не так долго, по ее реализации уже была проведена внушительная работа – в частности командой Ethereum. Можно с уверенностью сказать, что такие продукты и сервисы изменяют восприятие и использование сети.

DeFi-платформы

Одним из самых актуальных трендов в направлении Web3 являются децентрализованные финансовые площадки. Они позволяют осуществлять финансовые операции, минуя посредников в виде банков и криптобирж.

Метавселенные и блокчейн-игры

Метавселенная – это концепция интерактивного виртуального пространства, где пользователи могут работать, встречаться, общаться и играть. Такие метамиры имеют собственную экономику, основанную на использовании криптовалют, и позволяют участникам зарабатывать, получая виртуальные токены или NFT. А для подключения новичку достаточно иметь Web3-кошелек.

Одним из самых популярных вариантов знакомства с метавселенными стали блокчейн-игры, поскольку игроки имеют реальную возможность конвертировать игровые активы на реальные деньги, просто продав их на криптобирже. Это даже привело к появлению целых игровых гильдий, которые дают взаймы новичкам игровые активы взамен на процент от добытых ими игровых токенов.

Децентрализованные автономные организации (DAO)

Децентрализованные автономные организации управляются при помощи смарт-контрактов и благодаря отсутствующей или слабо выраженной иерархической системе позволяют всем своим участникам вносить предложения по развитию. DAO выпускают нативные токены, владельцы которых могут голосовать по вопросам, касающимся будущего сообщества.

Децентрализованные приложения (dApps)

dApps – это цифровые приложения, развернутые в децентрализованной одноранговой сети. Они реализуются благодаря блокчейнам с поддержкой смарт-контрактов – протоколов, которые выполняются при соблюдении условий соглашения между двумя сторонами.

Децентрализованные приложения уже нашли совершенно различные применения: в GameFi, торговле, креативной сфере, это могут быть соцсети.

Будущее интернета

На этом фоне становится очевидно, что Web3 – это следующий этап в развитии Интернета, который изменит уже существующую модель Сети, привнеся в нее децентрализацию, автономию пользователей и прозрачность данных.

Web3 уже был успешно реализован в различных проектах, которые демонстрируют потенциал для создания новых бизнес-моделей и экосистем. Это может коренным образом изменить принципы взаимодействия и передачи данных в онлайн-среде.

Также OBOZREVATEL писал, что в последние годы метавселенные стали одним из главных трендов в мире. Какие характеристики должны быть у таких платформ, где они применяются и почему ни одну из них нельзя считать идеальной, читайте в материале на нашем сайте.

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