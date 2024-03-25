Перспективы Ethereum в 2024 году: что может ждать вторую по популярности криптовалюту

Рост биткоина стал возможностью для роста второй по рыночной капитализации криптовалюты – Ethereum (ETH). Кроме того, сообщество обновило сеть, а также ожидает принятия биржевых спотовых фондов на базе ETH.

На этом фоне OBOZ.UA рассмотрел перспективы, которые в целом ожидают Ethereum в 2024 году, а также рассмотрел факторы, сдерживающие развитие блокчейн-проекта.

Где Ethereum находится сейчас?

Согласно данным Cryptorank, по состоянию на 24 марта стоимость "эфира" выросла с начала года более чем на 50%, то есть эта криптовалюта находится в "бычьем" тренде. Месячный рывок ее курса в феврале стал самым большим за полтора года.

В 2024 году актив обновил свой двухлетний максимум. Данные одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT утверждают, что 12 марта ETH торговался на уровне $4032 за монету, что стало самым большим показателем для этой криптовалюты с конца 2022 года. В настоящее время этот актив проходит через коррекцию – его цена составляет $3,2 тыс. за 1 ETH.

Криптоагрегатор CoinMarketCap оценивает рыночную капитализацию "эфира" в $385,5 млрд. Несмотря на то, что это втрое меньше, чем у биткоина, Ethereum остается крупнейшим альтоином из 16% доминации на рынке.

На графике торгов двух крупнейших криптовалют наблюдаются "американские горки". В начале года Ethereum установил многолетний минимум против биткоина на уровне 0,047 ETH/BTC, впрочем очень быстро пришел в себя и восстановился до 0,061. На эту корреляцию влияет и нестабильность2,4 году уже обновил несколько исторических максимумов, но при этом стоимость монеты переживает резкие взлеты и падения.

Следует упомянуть и влияние дефляционной модели, к которой ETH-сообщество перешло после обновления The Merge осенью 2022 года. По данным Ultrasound Money, в сети Ethereum сжигается более 1 млн ETH в год, из-за чего инфляция монеты составляет -0,25% (т.е. предложение "эфира" постепенно снижается), при этом до отказа от майнинга инфляция у ETH составила 3,2 % в год.

Обновление Dencun

13 марта разработчик Ethereum Тим Бейко объявил о запуске Dencun – первого масштабного обновления сети после Shapella, которое было запущено в апреле прошлого года. Это обновление предполагает ряд важных инноваций:

решение определенных проблем масштабирования;

снижение комиссий за обработку транзакций;

улучшение работы EVM (виртуальной среды, отвечающей за выполнение алгоритмов в сети Ethereum);

оптимизации блочного пространства

Это обновление называют самым крупным событием со времен The Merge, поскольку оно закладывает основы для шардинга. Эта форма разделения базы данных блокчейна позволяет дробить массивные объемы информации в цепочке блоков на меньшие многофункциональные кусочки (шарды) и передавать ответственность за верификацию транзакций и других операций в них отдельным серверам (нодам).

Это радикально новое решение, поскольку каждая нода сейчас верифицирует каждую транзакцию в сети. Таким образом, цель шардинга – разгрузить сеть и значительно ускорить обработку данных в ней, что сделает блокчейн Ethereum еще более привлекательным и удобным.

Принятие Ethereum ETF

В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла заявки на 11 биржевых спотовых фондов (ETF) на базе Bitcoin, однако заявки на запуск ETF на "эфир" все еще остаются на рассмотрении.

Регулятор уже несколько раз откладывал рассмотрение заявок – последний раз их перенесли в конце мая. Но аналитик Bloomberg Эрик Балчунас скептически относится к возможности их принятия и оценивает ее в 35% (впрочем, он уверен, что рано или поздно Комиссия все же примет это решение).

Поведение SEC является очевидным сдерживающим фактором для "эфира", поскольку прямо влияет на стоимость актива – после заявления Комиссии курс монеты упал на 7%. Впрочем, после августа регулятор больше не сможет отсрочивать принятие решения.

Как купить ETH?

Учитывая проанализированные данные, можно сделать вывод, что Ethereum имеет большие шансы на продолжение роста и обновление максимумов в 2024 году. Такую криптовалюту можно купить на большинстве криптобирж. В частности, и на одной из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения WhiteBIT.

Для этого необходимо зарегистрироваться, пройти верификацию и пополнить баланс на необходимую сумму. Самый простой метод получить криптовалюту – функция быстрого обмена. Для этого нужно:

открыть " Обмен " в разделе "Торговля";

выбрать обменяемую валюту и Ethereum;

указать количество средств для обмена;

подтвердить операцию, нажав "Приобрести" (транзакция будет осуществлена автоматически).

Вывод

Учитывая все проанализированные данные, можно сделать вывод, что Ethereum имеет большие шансы на продолжение роста и обновление максимумов в 2024 году. Впрочем, общая динамика и скорость роста Ethereum будут зависеть от главной криптовалюты - биткоина, который может повлиять на курс "эфира".

Также не стоит исключать фактор "черного лебедя" - событие, которое невозможно предсказать, но которое будет иметь значительные последствия для криптоиндустрии (как, например, банкротство FTX ).

Так либо по другому, беря во внимание все технические и базовые причины, Ethereum смотрится неплохой инвестицией на 2024 год. Впрочем, все инвестиционные решения следует принимать с учетом исключительно собственных исследований рынка.

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