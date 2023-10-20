Исчезновение $9 млрд с одной из крупнейших криптобирж: тайна раскрыта

При банкротстве криптовалютной биржи FTX, которая была одной из крупнейших игроков индустрии, на ее балансе обнаружили недостачу в $9 млрд. Эти деньги были средствами клиентов торговой площадки, которые ее руководство потратило на свои нужды.

Об этом заявил профессор бухгалтерского учета в Университете Нотр-Дам Питер Истон. Он выступает приглашенным криминалистом на суде над основателем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом, сообщает New York Times,

За сохранность средств клиентов биржи отвечала венчурная компания Alameda Research, которая также принадлежала Бэнкману-Фриду. Но компания растратила капитал на другие нужды.

В результате в июне 2022 года оказалось, что от $11,3 млрд, которые FTX доверили ее клиенты, осталось лишь $2,3 млрд. В результате через пять месяцев компании подала на банкротство.

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Деньги тратились на инвестиции, политические и благотворительные пожертвования, а также покупку недвижимости. Среди прочего, их использовали для погашения значительной части кредита, который Alameda получила через Genesis Capital.

В рамках судебного урегулирования часть средств уже удалось вернуть. В частности $404 млн вернул инвестиционный фонд Modulo Capital.

Ранее на суде выступили топ-менеджеры FTX Кэролайн Эллисон, Гэри Ван и Нишад Сингх, которые согласились сотрудничать со следствием и признали себя виновными. Они подтвердили, что Бэнкман-Фрид осознанно тратил средства клиентов, продолжая принимать рискованные решения вопреки, несмотря на то, что его соратники неоднократно предупреждали его о возможных последствиях.

Самому Сэму Бэнкман-Фриду предъявлено в общей сложности семь уголовных обвинений, включая сговор с целью мошенничества с ценными бумагами и отмывание денег. Если его признают виновными, его может ждать несколько десятков лет лишения свободы.

Его арестовали в декабре 2022 года после того, как FTX объявила о банкротстве. Суд освободил его под залог в $250 млн, однако позже его обвинили в нарушении условий освобождения.

Всего за несколько месяцев он отправил около СМИ сотни писем и сделал более 1000 телефонных звонков представителям прессы. Однако под стражу в Нью-Йорке он попал после того, как передал журналистам дневники своей девушки Кэролайн Эллисон, которая тоже работала в FTX и уже признала свою вину по делу о банкротстве.

Также OBOZ.UA сообщал, что среди жертв банкротства биржи оказался как минимум один гражданин Украины. Сторона обвинения добивалась, чтобы он также выступил на суде, чтобы продемонстрировать присяжным международные масштабы ущерба, который был нанесен клиентам руководством компании.

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