PayPal запустил свою криптовалюту: как использовать токены PYUSD

Крупнейшая международная платежная система PayPal выпустила собственную криптовалюту. Появление ее стейблкоина PayPal USD (PYUSD) может стать первым шагом на пути внедрения виртуальных токенов для платежей.

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Токен PayPal USD эквивалентен доллару США, а для его обеспечения используются долларовые депозиты, краткосрочные казначейские обязательства США и аналогичные денежные эквиваленты, объяснили в PayPal Holdings. Эмитентом токена выступит Paxos Trust Company.

“Регулируемые стейблкоины с полным обеспечением могут преобразовать платежи в web3 и цифровой среде", – отметили в компании.

Сперва этот инструмент станет доступен для клиентов компании в США, они смогут:

отправлять токен другим людям внутри системы PayPal;

отправлять его между счетами системы и внешними криптокошельками;

оплачивать покупки стейблкоином;

конвертировать PYUSD в криптовалюты, поддерживаемые PayPal, и наоборот.

“Переход к цифровым валютам требует стабильного инструмента, который будет и цифровым, и будет легко связываться с такой фиатной валютой, как доллар США", – заявил главный исполнительный директор компании Дэна Шульмана.

Он добавил, что на пути внедрения собственной криптовалюты компании поможет приверженность ее приверженность ответственным инновациям и соблюдение нормативных требований.

С начала 2023 года стоимость акций PayPal снизилась на 11%. Но последнее объявление благополучно сказалось на этой тенденции – акции подорожали на 1,4%

Также OBOZREVATEL ранее сообщал, что собственную криптовалюту разработал и создатель чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT Сэм Альтман. Его проект Worldcoin предполагает создание базы уникальных идентификаторов World ID при помощи сканирования радужной оболочки глаза людей.

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