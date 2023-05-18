Пассивный доход от криптовалюты: 8 способов заставить биткоин приносить прибыль

Перед новичками в мире криптовалют после покупки биткоина или любого другого виртуального актива встает вопрос: что делать с ним дальше? Ведь торговля на криптобирже – рисковое занятие, а при холдинге (то есть, хранении монет в криптокошельке) никогда не знаешь, в какую сторону повернет курс.

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Для таких случаев существуют различные виды получения пассивного дохода от криптовалюты. Самые популярные методы – это криптодепозиты, майнинг, стейкинг, но также есть и другие.

OBOZREVATEL разобрался, как начать получать прибыль при помощи биткоина и не только, не прикладывая для этого значительных усилий.

Криптодепозит

Наверное, один из самых простых способов получения пассивного дохода, который подходит даже тем, кто далек от мира криптовалют. Криптодепозит можно сравнить c привычным нам банковским вкладом в традиционной финансовой системе, с тем отличием, что взаиморасчеты между сторонами происходят в криптовалюте. Принцип этого метода заключается в том, что предлагающая услугу платформа на заранее оговоренный срок блокирует предоставленные ей активы и по окончанию срока договора возвращает их владельцу с процентами.

Таких программ на рынке есть немало, а их доходность зависит от процентной ставки, сроков и суммы займа. Например, криптодепозитная программа одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT предполагает до 24,85% дохода, который может отличаться в зависимости от выбранной монеты и плана. Криптодепозиты на площадке доступны для более чем 30 различных активов, а длительность таких планов варьируется от 10 до 360 дней.

Что касается безопасности вверенных ей средств, 96% цифровых активов криптобиржа хранит на холодных криптокошельках, к которым никто кроме биржи не может получить доступ. Кроме того, для обнаружения и предотвращения кибератак использует WAF (межсетевой файрвол).

Майнинг

Майнинг является неотъемлемой составляющей блокчейнов, основанных на алгоритме консенсуса Proof-of-Work (PoW), к которым относятся Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Dogecoin и другие. Это метод пассивного дохода является самым старым и не требует необходимости владения самой криптовалютой.

Этот процесс заключается в использовании вычислительной мощности собственного оборудования для защиты блокчейн-сети. За свою работу майнеры получают вознаграждение в виде нативной валюты блокчейна.

Существенным недостатком майнинга является потребность в мощных графических процессорах, из-за чего "охота" за монетами с высокой рыночной капитализацией стала нереальным процессом для обычного человека. Поэтому им остается майнить менее известные криптовалюты, что связано с рисками.

Стейкинг

Менее ресурсозатратная альтернатива майнингу – это стейкинг криптовалют, основанных на алгоритме консенсуса Proof-of-Stake (PoS). Его принципиальное отличие заключается в необходимости хранить определенное количество монет.

Стейкинг предполагает использование собственной криптовалюты для обеспечения безопасности или питания блочейн-сети. В отдельных случаях монеты могут делегироваться специальной платформе, которая добавит их к своему стейкинг-пулу, что повысит ее доходность. Взаимен она будет платить владельцу активов за "аренду" его монет.

Мастер-ноды

Способом получения пассивного дохода как в PoS-сетях, так и в PoW-сетях является запуск собственной мастер-ноды. Это узел в сети криптовалют, который используется для проверки транзакций в децентрализованной сети и, соответственно, отклонения или добавления нового блока в блокчейн.

Для запуска мастер-ноды необходимо иметь оборудование для этого, статический IP и соответствующие знания. Соответственно участникам сети, которые готовы выделить больше первоначальных инвестиций, организаторы криптопроекта предоставляют особые привилегии.

Партнерские программы

Еще один, но не связанный напрямую с криптовалютой, способ получения пассивного дохода предлагают некоторые криптовалютные компании. Они выплачивают своим клиентам вознаграждения за привлечение новых пользователей – рефералов.

Например, пользователи WhiteBIT могут получать до 50% от торговых комиссий, уплаченных их рефералами (клиентами, которые зарегистрировались на платформе по их реферальной ссылке). Для этого следует совершить лишь несколько шагов:

перейти в свой профиль;

нажать кнопку "Пригласи друга";

скопировать появившуюся реферальную ссылку и переслать ее другу.

Другие способы пассивного дохода

Хардфорки

Еще одним способом инвестирования является покупка криптовалют с предстоящим хардфорком (разветвления блокчейна) – их дата обычно известна. Стоит помнить, что баланс каждого холдера "оригинальной" криптовалюты дублируется во второстепенных цепочках, которые отделяются от основной сети.

Аирдропы

По своей сути Аирдроп – это безвозмездная раздача токенов организаторами криптопроекта пользователям как способ рекламирования проекта. Получение вознаграждения может быть безусловным, либо для этого может быть необходимо выполнить некоторые действия, например: взаимодействовать с соцсетями проекта или держать токены определенное время.

Доходный фарминг

Похожим на стейкинг видом получения пассивного дохода является доходный фарминг (yield farming). Этот процесс также предполагает делегирование собственных активов, но не криптобиржам, а DeFi-платформам.

Отличие заключается в том, что криптобиржи помещают активы клиентов в свои стейкинг-пулы. В то же время при доходном фарминге делегированные активы являются источником ликвидности DeFi-платформы и, соответственно, используется для ее операционной деятельности.

Таким образом, новичкам в криптовалютной отрасли предлагается целый перечень способов получить пассивный доход, имея в своем кошельке биткоин и не только. Однако прежде чем принимать решение, следует самостоятельно рассчитать доходность той или иной программы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о способах следить за изменениями курса криптовалют. Какие источники информации удобнее – биржи, криптоагрегаторы или трекеры инвестиционных портфелей – читайте в нашем материале.

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