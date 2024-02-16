"Отец" биткоина Сатоши Накамото: самые невероятные версии и факты

Биткоин – самая первая и самая известная криптовалюта. При этом личность ее создателя остается одним из величайших секретов индустрии.

В течение 15 лет с момента запуска блокчейна Bitcoin криптосообщество неоднократно пыталось разгадать тайну "отца" первой криптовалюты. И, как ни парадоксально, единственному, кто называет себя Сатоши Накамото (псевдоним создателя биткоина в сети), большинство не верит.

Поэтому OBOZ.UA собрал самые популярные и неожиданные версии, которые могут указывать на личность Накамото.

Что известно о Сатоши Накамото: 10 фактов

Считается, что биткоин имеет два "дня рождения". Первый – 3 января 2009 года. В этот день Накамото создал первый блок сети (генезис-блок) Bitcoin, что ознаменовало запуск этого блокчейна.

В то же время, за два месяца до этого, 31 октября, разработчик опубликовал whitepaper биткоина – Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. "Белая книга" содержала концепцию, идеи, цели и технические характеристики децентрализованной виртуальной валюты.

Как создатель криптовалюты, Накамото стал первым майнером – эксперты из Whale Alert подсчитали, что за все все время он получил более миллиона биткоинов. После ряда транзакций (среди прочего Сатоши был первым, кто отправил виртуальные монеты) у него осталось 1 122 693 BTC (это более 5% всех когда-либо добытых монет).

Такое количество криптовалюты делает Сатоши Накамото одним из богатейших людей на планете. По курсу одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT, по состоянию на 13 февраля его капитал был бы эквивалентен $57 млрд.

В последний раз Сатоши появлялся в сети более 13 лет назад: 13 декабря 2010 года он оставил на форуме BitcoinTalk сообщение о проблемах DoS-атак на сеть биткоина. Таким образом, в проекте первой криптовалюты он принимал участие лишь чуть более двух лет. С тех пор его криптокошельки "спят".

Впрочем, в апреле 2011 года он ответил на электронное письмо одного из разработчиков биткоина и соучредителя организации Bitcoin Foundation Майка Хирна. В е-мейле он написал, что "посвятил свое время другим вещам", а биткоин "находится в надежных руках Гэвина (Андерсена, другого разработчика. – Ред.) и остальных".

В своем аккаунте он указал дату своего рождения и местоположение. Согласно этим данным, он родился 5 апреля 1975 года в Японии. Однако эти данные неоднократно оспаривались.

Критики утверждали, что он слишком хорошо обладает английским, а его активность в сети припадала на европейское рабочее время. Кроме того, в генезис-блоке он оставил заголовок из британской газеты Times: "Канцлер на грани оказания второго пакета помощи банкам".

"Дата рождения" может быть "ребусом" с намеком на несовершенство традиционной финансовой системы. Именно 5 апреля 1933 года американский президент Франклин Рузвельт запретил гражданам США накапливать и хранить золото в слитках и монетах, что привело к их фактической конфискации. Норма действовала до отмены в 1975 году.

В честь Накамото была названа минимальная передаваемая величина биткоина. 1 сатоши – это 0,00000001 BTC, что довольно иронично, ведь сам разработчик по аналогии с долларом называл эту частицу центом.

Но стоит отметить, что некоторые биржи не поддерживают настолько маленькие транзакции. Например, на WhiteBIT можно купить не менее 0,0001 BTC.

Чтобы обменять биткоин, зарегистрированные и верифицированные пользователи WhiteBIT должны иметь достаточно средств на своей счету. Удобнее всего для этого воспользоваться функцией быстрого обмена:

открыть "Обмен" в разделе "Торговля";

выбрать активы и их необходимое количество для обмена;

для подтверждения операции следует нажать "Приобрести".

Обмен произойдет автоматически. Детальная видеоинструкция:

Кем может быть Сатоши?

Создатель первой криптовалюты исчез, так и не раскрыв свое истинное лицо. Несмотря на то, что он активно переписывался со многими участниками биткоин-сообщества, нет окончательного консенсуса касательно того, кем же он был на самом деле. Однако существует несколько самых распространенных версий.

Крейг Райт

Говоря о создателе биткоина, многие СМИ ассоциируют этого человека с австралийским ученым и бизнесменом Крейгом Стивеном Райтом. Это связано с тем, что он – единственный, кто заявил об этом публично.

В мае 2016 года ведущим международным СМИ, включая британскую вещательную компанию BBC, он подтвердил, что за именем Сатоши Накамото скрывался он и его уже покойный на тот момент друг Дейв Клейман. Очевидно, семья последнего не была в курсе событий, поскольку после заявления Райта подала на него в суд с требованием разделить "наследие" Накамото – 1,1 млн биткоинов.

Впрочем, словам австралийца верят далеко не все. Он неоднократно судился с блогерами и криптоинфлюенсерами, которые называли его "Фейктоши". А недавно некоммерческая организация Crypto Open Patent Alliance (COPA) подала иск в лондонский суд и потребовала обязать Крейга Райта признать, что он не является создателем биткоина.

Сатоши Накамото

Согласно другой версии, Сатоши Накамото могло быть настоящим именем автора первой криптовалюты. В 2014 году в Newsweek вышла статья, автор которой заявила о том, что отыскала его в Калифорнии.

По словам журналистки, инженер японского происхождения Дориан Прентис Сатоши Накамото лично подтвердил это. Сам мужчина обвинил СМИ в клевете и искажении его слов, категорически опровергнув свою причастность к появлению биткоина.

Хэл Финни

Гораздо ближе к биткоин-сообществу был Хэл Финни Джуниор. Этот американский программист стоял у истоков зарождения криптоиндустрии.

Влияние Финни на развитие биткоина сложно переоценить. К его заслугам можно отнести разработку алгоритма консенсуса Proof-of-Work и создание первого альтернативного биткоин-клиента Bitcoin-Qt (позже его переназвали в Bitcoin Core).

Кроме того, он стал вторым после Накамото майнером в сети, а также принял участие в первой криптотранзакции в истории: 12 января 2009 года Сатоши отправил ему 50 BTC. Также именно Финни принадлежит первое упоминание о биткоине в Twitter.

К сожалению, его участие в развитии биткоин-сети ограничилось из-за болезни – бокового амиотрофического склероза. Однако перед своей смертью в 2014 году он опроверг, что является создателем первой криптовалюты.

Илон Маск

Кое-кто связывает "рождение" криптовалюты с гендиректором Tesla и SpaceX Илоном Маском. С такой неожиданной версией выступил бывший стажер SpaceX Сахил Гупта.

В 2017 году в своем блоге он аргументировал это среди прочего тем, что Маск владеет С++ – языком программирования, на котором написан исходный код биткоина, а также его амбициозными планами. В конце 2021 года Гупта повторно об этом заявил.

Впрочем, сам миллиардер дважды опроверг слова своего бывшего работника.

Пол Ле Ру

Пожалуй, самая экстравагантная теория гласит, что Сатоши Накамото – это программист и основатель международного наркокартеля Пол Ле Ру.

В 2012 году он был арестован при попытке ввоза наркотиков в США и позже сознался в убийстве семи членов своего картеля. В итоге его приговорили к 25 годам лишения свободы, но приговор был смягчен с оглядкой на его сотрудничество со следствием.

Слухи о том, что международный наркоторговец создал биткоин для отмывания своих незаконных доходов, поползли в 2018 году. Поводом стала сноска на страницу Ле Ру в "Википедии", которую обнаружили в опубликованных материалах с суда Крейга Райта с родственниками Дэйва Клеймана.

А в декабре 2022 года экс-директор биотех-стартапа Turing Pharmaceuticals Мартин Шкрели заявил, что ему удалось расшифровать подпись к первой криптовалютной транзакции: "Эта транзакция была совершена Полом Ле Ру Хэлу Финни 12 января 2009 года".

Кроме того, Пол Ле Ру действительно обладает широкими познаниями в криптографии, а также хорошо знаком с языком С++.

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