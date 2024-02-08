В Британии судят "отца биткоина": чего требуют истцы

В Великобритании началось рассмотрение иска к австралийскому программисту Крейгу Райту, который называет себя создателем критовалюты биткоин. Организация Crypto Open Patent Alliance (COPA) требует от суда признать его лжецом, который в течение долгих лет подделывал документы.

Как сообщает CoinDesk, иск против Райта был подан в 2021 году – COPA оспорила утверждение самопровозглашенного Сатоши Накамото (именно таким был псевдоним разработчика первой криптовалюты) о том, что он является создателем биткоина.

"У нас есть надежда, что этот хулиган отступит, если почувствует отпор. Мы добиваемся судебного запрета для Райта никогда снова делать это", – отметил в комментарии изданию представитель COPA.

Адвокат стороны обвинения Джонатан Хаф заявил, что Райт использовал подлог с целью доказать авторские права на white paper биткоина. COPA обнаружила в предоставленных доказательствах "аномалии метаданных". Они указывают на то, что Райт использовал другой код.

Сторона защиты опровергла обвинения в подлоге. Находку экспертов здесь объяснили сложной компьютерной средой, которая предполагала совместную работу над проектом.

COPA не предоставила убедительных доказательств того, что Райт не является Сатоши Накамото. Его опыт и квалификация позволили бы ему создать такой проект, как биткоин", – апеллировал защиту.

В конце заседания судья Джеймс Мэллор разрешил использовать в процессе новые доказательства Райта, но с условием, что они пройдут экспертную оценку COPA. Ожидается, что процесс затянется на несколько месяцев, отметили в издании.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о другой судебной тяжбе Райта – в 2022 году он выиграл дело, в котором его также обвиняли в мошенничестве. Впрочем, судья оценил его репутационный ущерб всего в 1 фунт стерлингов.

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