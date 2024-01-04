От любви до ненависти – один шаг: ненавистник биткоина назвал его технологичесиким чудом

Известный своим криптоскептическими настроениями биржевой маклер и автор финансовых бестселлеров Джим Крамер признал биткоин “технологическим чудом". Он уверен, что уже ничто не в силах уничтожить первую криптовалюту.

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Об этом он заявил в эфире программы Mad Money на канале CNBC, комментируя надежды инвесторов на скорое одобрение спотовых биржевых фондов на биткоин (ETF) Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Крамер предполагает, что, когда ажиотаж из-за этого решения спадет, многие многие трейдеры начнут продавать свои биткоины.

Также Крамер отрекся от своего некогда единомышленника – скончавшегося в 2023 году миллиардера и вице-председателя Berkshire Hathaway Чарли Мангера, который регулярно критиковал биткоин и даже называл эту криптовалюту “крысиным ядом".

“Его (биткоин. – Ред.) невозможно убить, и покойный Чарли Мангер, который был блестящ во многих вещах, так этого и не понял. Биткоин – реальность и технологическое чудо. Я думаю, что людям пора признать, что он останется с нами", – сказал Крамер.

Стоит отметить, что в криптовалютном сообществе фигура Джима Крамера достаточно известна благодаря его неверным прогнозам. Некоторые инвесторы даже признавались, что им удалось удвоить свой капитал, делая ставки, противоположные заявлениям Джима Крамера.

Так случилось и в этот раз. Вскоре после того, как финансовый аналитик признал преимущества биткоина, курс этой криптовалюты внезапно упал до $40,6 тыс. за 1 BTC. В результате на биржах были ликвидированы позиции криптотрейдеров на $100 млн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Джим Крамер критиковал позицию технологической компании MicroStrategy, которая вложила $5,9 млрд в биткоины. Такая инвестиция окупилась с лихвой – доход уже превысил $2 млрд.

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