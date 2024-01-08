Оптимизм в мире биткоина: крипторынок перешагнул важную психологическую отметку

Криптовалютная индустрия продолжает восстанавливаться после обрушения, которое она испытала в 2022 году. Об этом свидетельствует то, что впервые за полтора года ежемесячный объем торгов на биткоин-биржах достиг отметки в $1 трлн.

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Как сообщает The Block, этот уровень торговым площадкам не удавалось преодолеть уже больше года. Но в декабре 2023 г. объем биржевых торгов вырос до $1,1 трлн.

Увеличение объема торгов на биржах в последний месяц 2023 года также стало самым высоким месячным показателем с мая 2022 года, когда объем торгов составил $1,35 трлн.

Среди бирж самый большой показатель у Binance, на долю которой пришлось 39,3% объема торгов за месяц в эквиваленте $432,7 млрд. За ней следовала Upbit с 8,3%, или $91,8 млрд, а затем OKX с 8%, или $87,5 млрд.

Декабрьский всплеск активности, скорее всего, связан с энтузиазмом индустрии по поводу возможного одобрения спотовых биткоин-ETF, считает директор по исследованиям The Block Стивен Чжэн.

“Учитывая сезон отпусков декабрь, исторически является невзрачным месяцем для торговли цифровыми валютами. Тот факт, что месячные спотовые объемы впервые за год превысили $1 трлн, говорит о том, что индустрия с оптимизмом смотрит на будущее утверждение спотового биткоина-ETF и возрождение бычьего рынка", – аргументировал свою позицию Чжэн.

Ранее OBOZ.UA писал, что 2024 год биткоин начал с роста. Курс первой криптовалюты впервые с 2022 года взлетел до $45,5 тыс. за монету – впервые за 21 месяц.

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