"Новогодний подарок" от биткоина: курс взлетел до максимума за 21 месяц

Биткоин начал 2024 год с роста. Курс первой криптовалюты впервые с 2022 года взлетел до $45,6 тыс. за монету.

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Согласно данным одной из крупнейших европейских криптовалютных бирж украинского происхождения WhiteBIT, в ночь на 2 января биткоин достиг отметки $45 620 за 1 BTC. В последний раз биткоин стоил $45 тыс. 5 апреля 2022 года.

Таким образом, менее чем за 12 часов флагманская криптовалюта прибавила более $3 тысячи к курсу, а в суточном измерении – 7,5%. Рыночная капитализация актива достигла $898 млрд – это 51% совокупной оценки всей индустрии виртуальных активов.

Таким образом, по итогам 2023 года Bitcoin превзошел крупнейшие компании из мира традиционных финансов: Tesla ($750 млрд), Berkshire Hathaway ($774 млрд) и Meta Platforms ($815 млрд).

Вместе с биткоином подскочил и курс некоторых активов из топ-100 с крупнейшей рыночной капитализацией:

Solana (SOL) – до $114,9 (на 11,79%);

Avalanche (AVAX) – до $43,11 (на 11,74%);

Ethereum (ETH) – до $2416 (на 5,83%)

Цена биткоина растет по мере того, как рынок готовится к одобрению спотовых криптовалютных фондов (ETF) в США. В настоящее время на рассмотрении регулятора – Комиссии по ценным бумагам и биржам – находятся 14 таких заявок.

В своем микроблоге советник управляющей компании VanEck Габора Гурбакс назвал первоначальное воздействие биткоин-ETF сильно переоцененным. Он считает, что на первом этапе это вызовет чистый приток лишь около $100 млн преимущественно "переработанных" активов крупных институциональных инвесторов.

Однако Гурбакс уверен, что по аналогии з "золотыми" ETF, запущенными в США в 2004 году, через несколько лет рыночная капитализация биткоина (и соответственно цена актива) может вырасти в 4-5 раз, то есть примерно до $200 тыс. за 1 BTC.

Ранее OBOZ.UA писал о похожем прогнозе американского миллиардера Тима ​​Дрейпера. Он ставит на то, что в 2024 году курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов за монету, а также на широкое принятие криптовалют.

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