Операция "Єдність": как и сколько донатили на дроны для ВСУ украинцы и бизнес

Впервые в истории украинской благотворительности платформа UNITED24, фонд помощи армии "Повернись живим" и monobank объединили усилия и объявили операцию "Єдність". Цель амбициозная – собрать средства на 10 000 FPV-дронов с боекомплектом для Сил обороны Украины, которые сейчас участвуют в наступательной операции. Крупнейшими донаторами сбора стали криптовалютная биржа WhiteBIT и ее основатель Владимир Носов, а также страховая компания ARX, перечислившие по 5 млн гривен.

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Сбор на 235 000 000 гривен, в котором приняли участие 303 659 человек и сотня украинских бизнесов, был закрыт всего за трое суток – с 14 по 17 августа. Это пример, когда объединяясь, украинцы делают по-настоящему большие дела.

Весомой составляющей скорого закрытия сбора стал бизнес. Самые крупные донаты в размере 5 000 000 гривен сделали Владимир Носов – криптовалютная биржа WhiteBIT, а также страховая компания ARX. По 3 000 000 гривен задонатила группа компаний "Інтер-Єдність" и торговая сеть "Сільпо". 2 000 000 гривен задонатил агрохолдинг "Авис УкрАгро"

Среди других компаний, приобщившихся к сбору и задонативших более 1 000 000 гривен: сеть аптек "АНЦ" и технологическая компания Roosh. По 1 000 000 гривен перечислили ROZETKA, Comfy, Intertop, Work.ua, "Ябко", "ДЕЛВІ", "ПУЗАТА ДОМА", IDEALIST COFFEE, "Львовоблэнерго", сеть аптек "Бажаємо здоров'я", "Аккордбанк" и EVA.

Также свой вклад в 1 000 000 гривен внесла украинская группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

Донор UNITED24, решивший остаться анонимным, перечислил в пользу сбора 20 000 000 гривен.

Среди присоединившихся к сбору украинцев в качестве благодарности организаторы операции "Єдність" разыграли ценные призы.

В частности:

95 победителей получили платиновую карту monobank, а еще пятеро счастливчиков такие же карты со 100 тысячами гривен на каждой;

10 победителей получили возможность встретиться с послами платформы UNITED24, а еще 50 будут иметь подарки от послов;

один победитель получил от фонда "Повернись живим" бесценный флаг из освобожденных Пятихаток, а еще 20 смогут передать "привет" оркам с помощью надписей на боеприпасах FPV-дронов;

по iPhone 14 от ROZETKA получили трое участников операции "Єдність";

10 победителей получили годовые сертификаты на обучение в Study.UA;

2 победителя теперь будут иметь в своей частной коллекции эксклюзивные автографы Голды Меир и Стивена Спилберга (это приз от Гарика Корогодского);

один победитель получил новую Toyota RAV4 от сети мультимаркетов "Аврора".

Украинское общество, бизнес еще раз доказали – мы умеем объединяться и мгновенно решать сложные задачи, особенно если речь идет о возможности приобщиться к уничтожению оккупантов на нашей земле.

Как известно, закупку и передачу дронов-камикадзе в войска будет осуществлять фонд "Повернись живим". Модели FPV-дронов, а также боеприпасы к ним согласованы с военными. Благодаря "Єдності" дроны-камикадзе получат десятки бригад Вооруженных сил Украины.

Также OBOZREVATEL сообщал, как крупный бизнес помогал Херсонщине после подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. В частности, криптобиржа WhiteBIT, которая в целом пожертвовала на помощь пострадавшим более 10 млн гривен.

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