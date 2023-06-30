Помощь Херсонщине от крупного бизнеса: криптобиржа WhiteBIT перечислила 10 млн гривен

Ситуацию с подрывом Каховской гидроэлектростанции, из-за которой под водой оказались более 45 населенных пунктов Херсона, не могли обойти представители крупного бизнеса. В частности, одна из крупнейших криптовалютных бирж Европы WhiteBIT, которая в целом пожертвовала на помощь потерепевшим более 10 млн гривен.

Видео дня

В первые дни после катастрофы компания перевела 1 млн гривен фонду Rescue Now для помощи пострадавшим украинцам в Херсонской области. Кроме этого, компания выделила более 500 тыс. гривен, на которые закупила и доставила более 4000 продуктовых наборов для жителей Херсона. В ближайшее время планируется закупить еще не менее 10 тыс. таких наборов.

Еще позже биржа совершила взнос в размере 10 млн гривен для поддержки спасательных служб, проводящих работы в регионе. Перевод был осуществлен через фандрейзинговую платформу UNITED24.

WhiteBIT неоднократно принимала участие в благотворительных сборах для помощи Украине во время войны. В первые дни полномасштабного вторжения компания открыла сбор на нужды защитников и гражданского населения. Желающие могут совершить взнос в почти любой криптовалюте. За время полномасштабного вторжения компания уже выделила более 400 млн гривен собственных средств на помощь Украине. Криптопроцессингом благотворительных взносов занимается одна из компаний экосистемы – Whitepay. Все средства быстро конвертируются в гривну и перечисляются официальным организациям. С помощью Whitepay уже собрано более $100 млн. И количество взносов растет с каждым днем! Платформа позволяет осуществлять взносы на нужды ВСУ, Министерства здравоохранения и гуманитарной помощи.

Кроме этого, компания Whitepay является криптопартнером более 70 фондов, таких как Rescue Now, Dobro UA, Дом Рональда МакДональда в Украине, Tabletochki и других.

Эффективная вовлеченность крупного бизнеса в социально важные вопросы играет важную роль в жизни страны. Цифровые валюты в свою очередь стали надежным инструментом быстрого сбора средств со всего мира.

Стоит отметить, что WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. Компания была основана еще в 2018 году. В настоящее время компания насчитывает 1000 специалистов. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 цифровых активов и 10 государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд. Число пользователей биржи составляет более 4 млн человек со всего мира. Компания является официальным партнером сборной Украины по футболу, ФК Барселона, партнером lifecell, FACEIT и Национального университета Киево-Могилянская академия. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейна в Украине и мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!