Один из самых дорогих NFT в мире продали на аукционе Sotheby's

Аукцион Sotheby's завершил очередной этап продажи коллекции невзаимозаменяемых токенов (NFT), изъятых у обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC). В результате было выручено более $10,9 млн.

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Торги проходили в Нью-Йорке 15 июня и включали в себя токены из коллекции Grails. Всего было представлено 37 работ от генеративных художников, сообщает CoinDesk.

Самым дорогим лотом оказалась работа Ringers #879, которую еще называют The Goose (“Гусем") из-за сходства с этой птицей. При оценке в $2-3 млн токен был продан NFT-коллекционеру, известному под ником 6529, за $6,2 млн, что сделало этот токен вторым в списке самых дорогих в мире.

Соучредители 3AC Су Чжу и Кайл Дэвис купили The Goose в августе 2021 года примерно за 1800 ETH (около $5,8 млн по курсу на тот момент). Глава Sotheby's по цифровому искусству и NFT Майкл Буанна назвал эту работу одной из самых важных в направлении генеративного искусства.

“Генеративное искусство в блокчейне – это проявление веры художника. После того, как алгоритм будет привязан к блокчейну, никто не знает, какие результаты он выдаст. Goose представляет это более четко, чем любой генеративный NFT. Мы могли бы чеканить Ringers тысячи раз, но больше ничего подобного мы не получим. Goose совершил историческое путешествие через ключевые моменты в истории NFT, но я предполагаю, что его путешествие только началось", – заявил новый владелец токена.

Также были высоко оценены такие NFT как Fidenza #479 ($622,3 тыс.), Chromie Squiggle #1780 ($635 тыс.), а также Autoglyph #218 и #397 (проданы за $330,2 тыс. каждый). В целом, почти все токены, выставленные на аукцион, были проданы дороже, чем оценивалось.

Стоит отметить, что это уже второй этап распродажи NFT из коллекции Grails на Sotheby's – первый принес почти $2,5 млн. Кроме того, еще одну группу работ продали в частном порядке – в совокупности это принесло еще более $3 млн.

Таким образом, ликвидационные продажи коллекции Three Arrows Capital принесли свыше $16 млн. В Sotheby's такую популярность объясняют тем, что Grails содержит одни из самых важных цифровых произведений искусства, которые были когда-либо созданы.

Также OBOZREVATEL сообщал о первой собственной NFT-коллекции, которую выпустила одна из самых крупных европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT. Все токены The WhiteBIT Bulls будут ежемесячно разыгрываться среди новых пользователей платформы.

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