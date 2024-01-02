Обогнал биткоин в 45 раз: какая криптовалюта подорожала в 2023 году сильнее всего

2023 год был удачный практически для всех крупнейших криптовалют – с января по конец декабря курс 92 из топ-100 активов с самой большой рыночной капитализацией вырос. Главным триумфатором можно назвать токен Bonk (BONK), который вырос в цене более чем на 7300%, что в 45 раз лучше показатель, чем у биткоина.

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Об этом говорится в исследовании криптоагрегатора CoinGecko. Доклад включает рейтинг из 100 крупнейших по капитализации монет, которые показали наилучшие результаты по доходности с 1 января по 28 декабря уходящего года. В частности, топ-3 лидеров выглядит так:

Bonk (BONK) – рост на 7302,9%, с $0,0000002 до $0,0000146;

Injective (INJ) подорожал на 2976,4%, с $1,27 до $39,07;

CorgiAI (CORGIAI) вырос на 1959,7%, с $0,00014 до $0,00282.

Доходность десяти крупнейших криптовалют варьируется от 632,8 до 7302,9%. После тройки лидеров идут Kaspa (KAS), Render (RNDR), Solana (SOL), Conflux (CFX), WEMIX (WEMIX), Fetch.ai (FET) и Stacks (STX).

В топ-100 криптовалют по капитализации входят также стейблкоины. Следующие монеты не показали роста: Tether (USDT), USDC (USDC), Dai (DAI), BUSD (BUSD), TrueUSD (TUSD). Криптовалюты Chiliz (CHZ) и Sui (SUI) — "неудачники" 2023 года: их цена за год снизилась, говорится в отчете.

Биткоин (BTC) за тот же период превзошел по доходности 65 токенов из топ-100, увеличившись в цене на 162,5%, с $16,5 тыс. до $43,4 тыс. Крупнейший альткоин Ethereum ему уступает – с 1 января по 28 декабря он подорожал на 98,6%.

Ранее OBOZ.UA сообщал о трейдере, который обогатился благодаря росту малоизвестной криптовалюты в сети Solana. Инвестиция в токен Dogwifhat (WIF) принесла ему почти $1,5 млн за пять дней.

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