Ни один биткоин не скроется: ЕС наносит удар по анонимности криптовалют

Криптовалютные компании, имеющие среди своих клиентов резидентов стран Европейского союза, будут обязаны раскрывать информацию об их активах финрегуляторам ЕС. Таким образом, в Европе хотят бороться с уклоняющимися от уплаты налогов при помощи биткоина и других виртуальных активов.

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Соответствующий закон уже был одобрен Еврокомиссией и должен быть согласован министрами финансов 27 стран-членов блока до 19 мая, утверждает издание CoinDesk, ссылаясь на собственные источники. Это позволит налоговым органам этих стран обмениваться соответствующей информацией.

DAC8, или Восьмая Директива об административном сотрудничестве (полное наименование инициативы), включает не только европейские криптобиржи, но также NFT-платформы и операторов криптовалютных услуг из-за пределов блока, которые имеют клиентов-резидентов ЕС. Это помешает уклоняться от уплаты налогов инвесторам, которые хранят активы не только в Евросоюзе, но и в третьих странах.

После принятия закона Еврокомиссия должна будет к декабрю 2025 года составить реестр операторов криптоактивов, а собственно правила вступят в силу с 1 января 2026 года. Данный закон основан на модели соответствующей инициативы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Новые правила также направлены на введение общей системы минимальных штрафов за несоблюдение требований о раскрытии информации. К тому же, закон имеет ретроспективный характер – после принятия государства ЕС будут обмениваться информацией о криптовалютных транзакциях, совершенных, начиная с 1 января 2020 года.

Таким образом, Евросоюз дополнит свое регулирование криптовалютной отрасли – принятый 20 апреля Регламент о рынках криптоактивов (MiCA), который стал первой в мире исчерпывающей нормативной базой для рынка криптоактивов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о возможном создании аналога клуба "Большой двадцатки" для криптовалют. О соответствующих планах заявлял председатель Международной организации комиссий по ценным бумагам Эшли Алдер.

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