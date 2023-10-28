Не только биткоин: ChatGPT назвал топ-3 самых перспективных альткоина

За десять месяцев с начала 2023 года биткоин обошел все традиционные финансовые инструменты и обновил свой максимум курса за 1,5 года. Несмотря на это, следить стоит и за альткоинами – криптовалютами, отличными от BTC.

Обратить внимание на альтернативы биткоину советует издание Finbold, которое обратилось за советом к чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT. ИИ попросили предложить три криптовалюты, которые бы соответствовали двум требованиям:

низкая капитализация;

асимметрия между текущей рыночной капитализацией и справедливой стоимостью.

Какие криптовалюты выбрал искусственный интеллект?

The Graph (GRT)

Курс: $0,0999

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Рыночная капитализация: $925 млн

ChatGPT отметил, что токен GRT заявил о себе как об одном из важнейших инструментов в DeFi-индустрии. Graph исполняет функции Google на блокчейне, индексируя данные из цепочки, позволяя разработчикам с легкостью их извлекать и использовать в своих собственных децентрализованных приложениях.

Это значительно сократило время обработки данных. Но с распространением популярности DeFi индексирование данных станет решающим аспектом этой экосистемы

Orion (ORN)

Курс: $0,5363

Рыночная капитализация: $18,3 млн

Протокол Orion был создан для решения некоторых важных проблем DeFi, объединив ликвидность всего крипторынка в одну децентрализованную платформу. Важнейшим преимуществом этой платформы является преодоление разрыва между централизованным и децентрализованным мирами криптовалют.

Особенность этой разработки заключается в создании инфраструктуры, объединяющей централизованные и децентрализованные платформы, что можно сравнить с блокчейном следующего поколения.

Injective (INJ)

Курс: $12,22

Рыночная капитализация: $1 млрд

Injective Protocol – это децентрализованная площадка для торговли криптовалютными деривативами. Перспективность его нативного токена объясняется ростом популярности торговли криптовалютными деривативами.

Кроме того, его сеть второго уровня построена на блокчейне Cosmos, что может быть преимуществом, если у Ethereum продолжатся проблемы с масштабированием.

ChatGPT предупредил, что, хотя его анализ основан на текущих рыночных условиях, инвесторам следует проводить собственные исследования перед принятием решений о вложении собственных средств. К советам искусственного интеллекта не следует относиться как к финансовой консультации.

Ранее OBOZ.UA сообщал про прогноз ChatGPT для биткоина. Чат-бот считает, что курс первой криптовалюты может вырасти из-за халвинга – уменьшения наград для майнеров.

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