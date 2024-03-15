Не биткоин: Маск назвал криптовалюту, за которую можно будет купить Tesla

Крупнейший производитель электрокаров, компания Tesla может включить криптовалюту Dogecoin в способы оплаты своих автомобилей.

Об этом владелец Tesla, американский миллиардер Илон Маск заявил во время визита на завод своей компании в Берлине.

На вопрос одного из участников встречи, можно ли будет купить электрокары за криптовалюту DOGE Маск ответил: "Полагаю, однажды нам следует реализовать это". Также он напомнил, что некоторые товары на сайте Tesla уже можно купить за эти монеты.

Маск известен своей поддержкой Dogecoin. Он объяснил это запросами сотрудников Tesla и другой принадлежащей ему компании Spacex.

Многие люди, возможно, не знают, почему я на самом деле оказался… своего рода сторонником Dogecoin. Когда я гулял по заводу Tesla, некоторые работники производства сказали мне: "Можете ли вы поддержать DOGE?". Кроме того, я был в Spacex и некоторые обычные парни сказали мне: "А не мог бы ты поддержать DOGE?" Я подумал, что DOGE – это народная криптовалюта, так что я поддержу ее. Многие богачи поддерживают биткоин. Но рабочие хотят, чтобы я поддержал DOGE. Поэтому я ее поддерживаю", – сказал миллиардер.

Такое заявление привело к резкому скачку стоимости криптовалюты. В моменте курс мем-коина вырос на 15%.

Ранее OBOZ.UA писал, что Илон Маск является владельцем токенов Dogecoin. Кроме того, криптовалюту биткоин в большом объеме держит и принадлежащая ему компания SpaceX.

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