Начинаю торговать на криптобирже: какие главные инструменты полезны новичку

Я продолжаю свое знакомство с миром криптотрейдинга на реальном опыте. В предыдущем материале я на практике узнал, насколько просто купить криптовалюту за гривну, а также ознакомился с различными способами купить биткоин – через спотовый терминал и прямой обмен биржи. Кроме того, я освоил такой метод пассивного заработка на криптовалюте как криптодепозит.

Видео дня

В этот раз я решил на собственном опыте разобраться, как работают различные инструменты для криптотрейдинга на примере спотового терминала криптобиржи WhiteBIT. На первый взгляд, названия некоторых функций выглядят как заклинания из Хогвартса – "маркет-ордер", "стоп-маркет", "стоп-лимит". Но мое любопытство оказалось сильнее страха, поэтому я двигаюсь дальше.

Маркет-ордер: купить криптовалюту по текущему курсу

Небольшое вступление: я уже имею авторизованный аккаунт на бирже, но все мои активы с прошлого раза остаются на криптодепозите. Поэтому я повторяю то, чему научился в прошлый раз:

пополняю баланс своего аккаунта еще на 100 USDC через Buy Crypto – удобный сервис покупать криптовалюту с украинских банковских карт в приложении WhiteBIT;

– удобный сервис покупать криптовалюту с украинских банковских карт в приложении WhiteBIT; перевожу 100 USDC на Торговый баланс, чтобы иметь возможность заключать сделки.

Я решил сосредоточиться и начать с самого простого типа ордера – рыночного (market order). Такой ордер позволяет купить криптовалюту по текущей рыночной цене, и выполняется мгновенно.

Фактически именно его я и оформил в предыдущий раз. Поэтому сейчас повторяю уже знакомые действия:

открываю спотовый терминал;

выбираю нужную торговую пару – BTC/USDC;

открываю вкладку Market и указываю, что отдаю 20 "стейблов" за биткоин;

нажимаю "Купить" и – вуаля: 0,00018282 BTC на моем счету.

Несколько кликов – и я уже имею небольшую частичку биткоина. Именно поэтому рыночный ордер – самый удобный для новичков. Но еще удобнее – воспользоваться прямым обменом, поскольку дял этого даже не надо заходить в спотовый терминал. Подробнее с этой функцией я ознакомился в предыдущем материале.

Лимитный ордер: поставить желаемую цену и ждать

Следующим я тестирую лимитный ордер – он немного сложнее рыночного и позволяет установить свою собственную цену. То есть не ту, которая есть сейчас на рынке, а ту, за которую ты хочешь купить или продать.

На момент закрытия открытия терминала биткоин стоил 108 888 USDC. Но я подумал: "А вдруг цена немного упадет?". Поэтому вот что я сделал:

решил поставить лимитный ордер на покупку BTC за 108 829 USDC ;

; ввел сумму на 20 USDC;

нажал "Купить".

Ордер появился в разделе "Мои ордера" терминала, но еще не выполнился, так как рынок не достиг моей цены. Это нормально: лимитные ордера не исполняются мгновенно, их надо дождаться, или отменить.

Но через некоторое время цена все же просела – и ордер выполнился уже без моего участия. Таким образом, я получил 0,000183 BTC по более низкой цене, чем если бы я покупал сразу рыночным ордером. Именно так работает принцип "купил выгоднее".

Поэтому лимитный ордер – это хороший инструмент для тех, кто не спешит и хочет зайти по лучшей цене. И хотя сейчас курс биткоина стремительно срезает, трейдерам стоит быть готовым к тому, что рынок может пойти в другую сторону и лимит-ордер не сработает.

Стоп-маркет: автоматически продать BTC, если курс падает

Но чтобы застраховаться от обвала (например, если курс просядет ниже 108 000 USDC), я бы хотел автоматически продать свой биткоин. Для этого мне пригодится стоп-маркет ордер.

Это что-то вроде кнопки "продавай все немедленно в случае форс-мажора". Такой ордер выполняется при определенной цене-условии – если BTC ее достигнет, ордер был автоматически выполнен по рыночной цене. Для этого выставить ордер в терминале, указав уровень "Стоп".

Вот и все. Ордер сохранился в разделе "Мои ордера", и теперь система сама отслеживает курс. Если он опустится до 108000 или ниже – мой биткоин будет немедленно продан по текущему рыночному курсу. Даже если меня не будет возле терминала.

Стоп-лимит: уже немного сложнее

Другой инструмент – стоп-лимит ордер. На первый взгляд, он похож на стоп-маркет, поскольку также позволяет автоматически продать актив, если цена пойдет вниз или вверх. Впрочем есть важное отличие – здесь я сам решаю, за сколько будет продана моя криптовалюта.

Условно говоря, он работает по схеме "если цена BTC поднимется до 108900 USDC – выставлю ордер на продажу за 109000 USDC". То есть я продам актив не за любой курс, а сам задаю нижнюю границу сделки, что делает такой инструмент точнее стоп-маркета.

Я выставил такой ордер – он появился в списке активных. Теперь WhiteBIT сама следит за рынком, а мне не нужно постоянно следить за курсом возле терминала. Но это все равно не означает, что по моей цене актив будет продан (только при условии, что курс достигнет заданного уровня).

Как покупать крипту автоматически: тестирую Автоинвест

Мои эксперименты с ордерами подходят к концу. Можно отдохнуть от торгового терминала, поскольку на WhiteBIT есть функция "Автоинвест". Она позволяет доверить заключение сделок алгоритму, который будет повторять их по фиксированному расписанию, что довольно удобно, если не хочется "сидеть в терминале" и думать, когда лучше "зайти".

Но зачем вообще покупать биткоин равными долями, а не на всю сумму и сразу? Эта инвестиционная стратегия называется "усреднение стоимости доллара" (Dollar-Cost Averaging, или DCA) – она не только экономит время и нервы инвесторов, но уменьшает риск покупки актива по высокой цене.

Поскольку цена актива и растет, и падает, покупая криптовалюту сразу на всю сумму, существует риск вложить все деньги перед тем, как курс пойдет вниз. Зато равное распределение инвестиций уменьшает влияние волатильности и снижает риск потерь, фактически усредняя курс покупки.

А чтобы не делать это вручную, я воспользуюсь "Автоинвестом". Для этого надо только указать:

желаемый актив для покупки;

установить сумму регулярных инвестиций;

выбрать периодичность – от ежечасно до ежемесячно.

Также план можно адаптировать под собственные инвестиционные предпочтения:

указать общее количество сделок (иначе они будут повторяться, пока на счету есть актив, который обмениваю);

указать ценовые лимиты, за пределами которых инвестиционные итерации не будут осуществляться.

Но следует учитывать, что вместо покупки криптовалюты можно выбрать ее продажу даже за гривну. Это зависит от ваших личных инвестиционных намерений. Но у меня все еще остается 60 USDC, поэтому я выбрал план с еженедельным пополнением моего запаса биткоинов на 15 USDC.

За несколько простых шагов я на практике протестировал самые популярные торговые ордера – маркет, лимит, стоп-маркет и стоп-лимит. Они несколько похожи, но все же отличаются и применяются в разных ситуациях.

Кроме того, я ознакомился с функцией "Автоинвест", которая реализует стратегию "усреднения стоимости доллара" и снижу риск покупки криптовалюты по высокой цене. Если вы тоже хотите попробовать себя в роли криптотрейдера, оставляю ссылку на WhiteBIT.

А те пользователи, которые любят пассивный доход, могут открыть криптодепозит, просто повторяя действия, которые я описал в предыдущем материале. Кстати, для годовых планов от 100 до 500 USDT, открытых в течение четырех дней с 18 июля, будет действовать повышенный процент прибыли – 20%.