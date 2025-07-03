Мой первый опыт с криптобиржей: от регистрации до покупки биткоина

Криптовалюты все активнее интегрируются в экономику и входят в повседневную жизнь людей по всему миру. И хотя еще несколько лет назад термины "биткоин", "блокчейн" или "криптобиржа" казались мне сложными и далекими, я решил погрузиться в эту тему, чтобы лучше в ней разобраться.

Чтобы не только прочитать теорию, но и почувствовать, как все работает на практике, я решил попробовать свои силы на криптобирже WhiteBIT. Компания имеет украинское происхождение, а также мне импонирует ее патриотическая позиция и поддержка Украины во время полномасштабной агрессии.

Поэтому в этом спецпроекте я делюсь собственным опытом начинающего криптотрейдера.

Первый шаг навстречу криптоперспективам

Регистрация – неотъемлемый шаг на пути к знакомству с криптобиржей. Этот процесс оказался довольно простым и фактически ничем не отличался от регистрации на любых других платформах. Чтобы получить аккаунт на криптобирже нужно:

ввести электронную почту , надежный пароль, принять пользовательское соглашение и политику конфиденциальности и подтвердить, что не является резидентом/гражданином запрещенных стран;

, надежный пароль, принять пользовательское соглашение и политику конфиденциальности и подтвердить, что не является резидентом/гражданином запрещенных стран; подтвердить регистрацию в письме, которое сразу пришло на почту.

Но доступ к полному функционалу биржи открывается только после верификации KYC (Know Your Customer). Для этого нужно отправить фото ID-карты, что является стандартной процедурой, которой придерживается большинство банков или финансовых учреждений. Это необходимо для защиты от мошенничества и соблюдения международного законодательства, а также это позволит восстановить мой аккаунт в случае форс-мажора.

В целом интерфейс платформы – интуитивно понятен, поэтому весь процесс занял менее 10 минут и даже не нуждался в помощи службы поддержки, что мне понравилось. После этого биржа сразу предложила включить двухфакторную аутентификацию (2FA) – это повышает уровень безопасности средств. Поскольку я уверен, что их стоит максимально охранять, сразу же активировал эту функцию – через Google Authenticator.

Пополнение баланса: время удивляться

На момент начала работы с биржей у меня не было криптовалюты, поэтому встал вопрос – как ее купить. Решение нашлось само собой – недавно WhiteBIT запустили новую функцию Buy Crypto, что позволяет покупать криптовалюту с карт украинских банков в мобильном приложении биржи. Это заняло у меня всего несколько минут:

нажал на большую кнопку "Купить" по центру внизу;

по центру внизу; указал криптовалюту которую хочу купить (у меня это USDC, что является аналогом доллара в криптомире);

выбрал оплату через Apple Pay и нажал "Купить".

Через несколько минут после подтверждения операции я уже имел крипту на Основном балансе своего аккаунта.

А для тех, кто уже имеет виртуальные монеты в криптокошельке, биржа предлагает просто перевести их через блокчейн.

Впервые в жизни покупаю биткоин (совсем немного)

Имея USDС, я перехожу к главному – покупке своего первого биткоина (частицы). Для этого сначала надо перевести мои активы на верный счет – Торговый. Баланс пользователя разделен, поскольку счета предназначены для разных целей – маржинальной торговли, спотовой торговли, криптодепозита и т.д.

Чтобы получить криптовалюту, биржа предлагает два пути: простой обмен или покупку через торговый терминал. Понять, что больше подходит новичку, можно лишь попробовав и то, и другое.

Обмен оказался максимально удобным: я указал, что отдаю половину токенов, которые имею (272 USDС), и что хочу получить (BTC) – и за несколько секунд получил результат: 0.00258672 BTC на балансе. Никаких сложных графиков, ордеров или цифр – все просто, как в банковском приложении.

Но мне все же было интересно больше погрузиться в сам процесс, поэтому я открыл торговый терминал биржи. Это уже совсем другое впечатление: графики постоянно обновляются, а цены меняются просто на глазах. Я почувствовал себя трейдером, который вот-вот примет важное решение, что спровоцировало небольшой выброс адреналина.

Не усложняя себе задачу, я выбрал маркет-ордер – этот тип сделки выполняется мгновенно по текущей цене, поэтому является самым простым для новичка. Я ввел оставшиеся стейблкоины, которые имею (272 USDC), нажал "купить", и через несколько секунд 0.00258672 BTC добавилось на мой счет.

Теперь как счастливый обладатель 0.00517344 BTC я могу сказать, что покупка через терминал – как прыжок в воду: сперва страшно, но потом затягивает. В то же время простой обмен – это как спокойное плавание на мелководье.

Пассивный доход

Впрочем постоянно торговать на бирже у меня пока нет времени, поэтому я решил положить свои средства на криптодепозит. На бирже они бывают двух типов:

фиксированные – остаются заблокированными до окончания определенного договором срока, а проценты по постоянной ставке начисляются полностью при достижении срока;

– остаются заблокированными до окончания определенного договором срока, а проценты по постоянной ставке начисляются полностью при достижении срока; гибкие – позволяют снимать средства вместе с процентами в любой момент, Процентная ставка может меняться со временем, а прибыль исчисляется ежечасно и начисляется ежедневно.

Я обратил внимание, что процентная ставка гибких планов значительно ниже, чем у фиксированных, но это – плата за возможность расторгнуть план в любой момент. Например, в первом случае для биткоина предлагают 0,92% доходности в год, а во втором – до 17,39%. Честно говоря такие высокие проценты на депозит произвели большое впечатление на меня!

Поскольку в ближайшее время я не планирую использовать мою криптовалюту, я выбрал фиксированный план на год. Кстати, с прошлого лета курс биткоина вырос более чем вдвое, поэтому я возлагаю большие надежды на эту инвестицию, а в придачу я еще и проценты за депозит получу!

Если также хотите попробовать себя в роли криптотрейдера, то оставляю вам ссылку на WhiteBIT. Здесь можно приобрести биткоин (или любую другую из 330 криптовалют, которые представлены на платформе) или получать пассивный доход от криптовалюты без дополнительных усилий.