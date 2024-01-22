Мошенничество "с божьей помощью": священник выманил у прихожан $1,3 млн на криптовалюту

Священник из США и его жена присвоили более миллиона долларов, которые прихожане вложили в его криптовалютный проект. Пара уже признала свою вину, объяснив это тем, что им повелел так поступить Бог.

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Онлайн-пастор Церкви победоносной благодати (Victorious Grace Church) Эли Регаладо и его жена Кейтлин из штата Колорадо основали криптопроект INDXcoin, который в 2022-2023 годах привлек около $3,2 млн. Преимущественная часть из более чем 300 инвесторов были прихожанами его церкви, сообщает Cointelegraph.

18 января Комиссия по ценным бумагам штата Колорадо обвинила Эли и Кейтлин Регаладо в распространении и продвижении мошеннического токена INDXcoin. Криптовалюта торговалась только на одной платформе – Kingdom Wealth Exchange, которую контролировали Регаладо. Пастор признал правдивыми обвинения регулятора.

"Господь повелел мне продать криптовалюту без какой-либо четкой стратегии и потратить часть доходов на реконструкцию дома. Это было послание от Высших Сил. Нас обвиняют в продаже криптовалюты на миллионы долларов, которую государство считает бесполезной. Мы запустили платформу, технология дала сбой, и дела пошли под откос. Поэтому мы просто ждали чуда", – сказал священник.

1 ноября 2023 года Kingdom Wealth Exchange была закрыта. Регаладо объяснил это нехваткой финансов для поддержания работы серверов, поскольку он его жена находились на грани бедности.

Однако следователи придерживаются другого мнения. В Комиссии заявили, что супруги-криптомошенники воспользовались доверием христианской общины города Денвер. Они сулили обманутым инвесторам золотые горы, но в итоге присвоили их деньги, которые потратили на услуги стоматолога, покупку люксовых вещей и дорогой отдых. Даже после закрытия своей торговой платформы Регаладо призывал держателей INDXcoin не продавать токены и не гнаться за богатством.

Также OBOZ.UA сообщал о масштабной криптовалютной афере S-Group, которую организовали украинцы. В результате мошенничества тысячи человек потеряли десятки миллионов гривен.

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