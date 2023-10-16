Могилянка и WhiteBIT выпустили коллекцию NFT в честь 408-летия академии

15 октября 2023 Национальному университету "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) исполняется 408 лет. Вместе с криптовалютной биржей WhiteBIT Могилянка запускает уникальную NFT-коллекцию с изображениями любимых традиций студентов и символов в честь выдающегося события.

Партнерство между Национальным университетом "Киево-Могилянская академия" и одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT стало ключевым в интеграции блокчейн-технологий в учебные программы украинского вуза. Уже с учебного года студенты магистерских программ НаУКМА получили возможность изучать дисциплины сертификатной программы "Блокчейн-технологии", разработанной учеными университета совместно с экспертами WhiteBIT. Это позволит студентам получить высококвалифицированную подготовку и глубокие знания в области блокчейна, набирающей популярность во всем мире.

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В рамках партнерства WhiteBIT и НаУКМА создали уникальную памятную NFT-коллекцию, которая включает изображения традиций, выдающихся памятников и символов Национального университета "Киево-Могилянская академия". Она доступна для зрителей и коллекционеров на платформе OpenSea уже 13 октября 2023, за два дня до Дня академии.

NFT-коллекция будет содержать восемь уникальных невзаимозаменяемых токенов, которые в том числе отразят проекты и достижения, которые стали возможны благодаря совместной работе WhiteBIT и Национального университета "Киево-Могилянская академия".

При поддержке WhiteBIT академия реконструирует корпус ИТ-факультета в историческом центре Киева. После завершения реконструкции корпус "Братские кельи" будут служить в качестве современного образовательного пространства для будущих ИТ-специалистов.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют. WhiteBIT вместе с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия" и Министерством цифровой трансформации создает образовательные продукты для получения исчерпывающих и профессиональных знаний о блокчейн технологии, сотрудничает с МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивная платформа FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейна в Украине и мире.

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – одно из старейших и самых престижных высших учебных заведений Украины, которое находится в Киеве. Основанный в 1615 году, НаУКМА известен своей академической преданностью, научными исследованиями и высоким качеством образования. Университет предлагает широкий спектр программ бакалавриата и магистратуры, а также активно вовлечен в развитие современной науки и культуры в Украине.

Также OBOZ.UA писал, что о восстановлении одного из учебных корпусов Могилянки – Братских келий, где находится факультет информатики. WhiteBIT помогает создать две современные компьютерные аудитории для обучения студентов и оборудовать их системой смешанного обучения.

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