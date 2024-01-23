Миссия возможна: как выжить украинцу в мире криптовалюты

Украина уверенно двигается в направлении регулирования криптовалютных операций. В Верховной Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты, которые должны окончательно легализовать отрасль виртуальных активов и ввести налогообложение такой деятельности.

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Это очень актуально, ведь, согласно данным Chainalysis, Украина входит в топ-5 стран по уровню внедрения криптоактивов. Это свидетельствует о том, что преимущества такого вида активов интересуют многих украинцев.

Поэтому редакция OBOZ.UA вместе с одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT решили представить, какой бы могла быть жизнь обычных украинцев, если бы единственным платежным средством в стране была криптовалюта. Готова ли Украина к такому и будет ли трудно разобраться с новым инструментом – в нашем спецпроекте.

Утро

Утро подавляющего большинства украинцев начинается с ароматного кофе. Но многие ли знают, что в Украине уже есть заведения, где за этот напиток можно рассчитаться криптовалютой?

Среди доступных заведений, где можно купить кофе за криптовалюту, я выбрал кафе "Информатику" в Киеве. Спросил у продавщицы, как это работает, она объяснила, что оплата доступна благодаря POS-терминалу от Whitepay, компании, предоставляющей криптовалютные решения для бизнесов. Его преимуществом является поддержка более 140 криптовалют и всех популярных криптокошельков.

Вся процедура займет не больше нескольких минут – для этого нужно:

быть зарегистрированным и верифицированным пользователем WhiteBIT;

на экране POS-терминала выбрать WhiteBIT;

выбрать из предложенных криптовалют нужную (например, биткоин (BTC);

продавец введет цену товара в валюте, указанную в магазине, а система автоматически рассчитывает сумму к оплате в выбранной криптовалюте;

далее следует принять правила предоставления услуг, подтвердить операцию и отсканировать в приложении WhiteBIT QR-код со ссылкой на страницу с реквизитами для оплаты (сумма и адрес криптокошелька);

последний шаг – подтвердить транзакцию.

Так я получил свой утренний кофе за Биткоин. И теперь хочу заказать доставку обеда – это тоже оказалось нетрудно:

на странице оформления заказа я выбрал оплату через Whitepay;

нажал на WhiteBIT;

выбрал криптовалюту биткоин и отсканировал QR-код в приложении WhiteBIT;

подтвердил оплату.

Осталось только дождаться доставки.

День

Позже я решил посвятить время инвестированию: открыть криптодепозит, чтобы получить пассивный доход от виртуальных активов.

Криптодепозит – это депозит с использованием виртуальных активов. Например, на WhiteBIT такая услуга доступна для 30 различных криптовалют и различных планов продолжительностью от 10 до 360 дней.

Сделать это достаточно просто:

открыть "Криптодепозит" в разделе "Продукты";

выбрать нужный актив и нажать "Выбрать план";

в открывшемся окне указать, сколько активов будет перемещено в доходную программу и выбрать продолжительность плана;

если указанной криптовалюты хватает на балансе, остается только нажать "Выбрать план".

Максимальная процентная ставка для USDT составляет 18,64% для 360-дневного плана. Таким образом, положив 500 USDT, через год я получу 93 USDT прибыли, ничего для этого не делая.

Вечер

Сегодня у моего друга день рождения. А значит, что нужно выбрать подарок – что-то модное, желанную технику или какие-то нужные мелочи для дома. Купить такие товары можно в магазинах eStore, stylus, "Техно Їжак", YABLUKA, DOMINO, Dealer и других – полный перечень можно узнать на сайте Whitepay. Кстати, можно даже приобрести одежду, в которой пойдешь на вечеринку.

Но я решил, что если подарить имениннику средства, он сможет самостоятельно выбрать для себя то, что он хочет. И снова я обращаюсь к WhiteBIT, которая именно на этот случай имеет WB-коды. Другу, чтобы использовать код, нужно будет зарегистрироваться на WhiteBIT и пройти верификацию.

Такой инструмент позволяет вшить необходимое количество крипты в буквенно-цифровой код для мгновенного перевода криптовалюты без комиссий. Как это я сделал? Очень просто:

открыл раздел "Коды" во вкладке "Продукты";

выбрал валюту (USDT), указал сумму и нажал "Создать".

После подтверждения на мою электронную почту пришел WB-код, который я сбросил приятелю в Telegram. Впрочем, для этого можно было использовать любой другой мессенджер, SMS, или даже PDF- либо QR-формат.

Вывод

Поэтому, возвращаясь к обычному миру, можно сделать вывод, что разобраться с криптовалютными платежами по силам каждому – благодаря современным решениям, которые уже присутствуют на украинском рынке. А выбрать себе магазины, где можно рассчитаться виртуальными активами, можно уже сейчас.

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