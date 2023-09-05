"Металлист 1925" чуть не исчез: футбольный клуб спасен основателем криптобиржи WhiteBIT

Главный инвестор клуба "АЕS Group" из-за ракетных атак на предприятия компании утратил возможность финансировать "Металлист 1925", из-за чего основатель и СЕО криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов, являющийся уроженцем Харькова, не смог стоять в стороне. Он не смог смотреть, как его родной город с прекрасными футбольными традициями может остаться без футбола, без своего самобытного и амбициозного представителя в элите украинского футбола.

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"Для "Металлиста 1925" поддержка от Владимира Носова чрезвычайно важна. Постепенно развивавшийся клуб от любительского чемпионата Украины до сильнейшего дивизиона отечественного футбола мог прекратить свое существование. Когда ежедневно прилетают ракеты, подобная поддержка чрезвычайно ценна. Поэтому, учитывая наш запрос, от топ-менеджмента "Металлиста 1925" и "АЕS Group", Владимир Носов решил поддержать клуб, став его новым инвестором", – рассказал исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин.

"Последние несколько дней новости о вероятном закрытии клуба заполонили спортивные медиа. Я не мог смотреть, как Харьков останется без футбола. Мне хотелось поддержать родной город и его команду, кроме того, я получил десятки обращений в социальных сетях от болельщиков с просьбой спасти команду. Мечтаю, чтобы, несмотря на войну, украинский дух не угасал, а спорт продолжал развиваться. Поэтому Премьер-лиге быть, а "Металлисту 1925" желаю набраться сил и продолжать задавать уровень в турнирной таблице", – прокомментировал Владимир Носов.

Кроме того, компания Владимира уже является официальным партнером Национальной сборной Украины по футболу, футбольному клубу Барселона и турецкого "Трабзонспор".

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж, компания родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10+ государственных валют. Число пользователей биржи составляет более 4 млн человек со всего мира. Компания сотрудничает с Lifecell, FACEIT и Национальным университетом "Киево-Могилянская академия". Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.

Также OBOZREVATEL сообщал, что благодаря партнерству WhiteBIT и национальной сборной команды Украины по футболу болельщики получили возможность приобрести билеты на матч Евро-2024 Украина – Англия на два дня раньше официального старта продаж. Игра состоится 9 сентября в польском Вроцлаве.

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