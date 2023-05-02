Обслуживала клиентов из оккупированного Крыма: крупную криптобиржу оштрафовали на $15 млн

США оштрафовали американскую криптовалютную биржу Poloniex за нарушение международных санкций. Компания будет вынуждена заплатить $15 млн за обслуживание клиентов, в частности, с Крымского полуострова.

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С января 2014 года по ноябрь 2019-го пользователи биржи с временно оккупированного полуострова, а также Кубы, Ирана, Судана и Сирии совершили на платформе криптотранзакций на $15 млн. В целом было допущено около 66 тыс. нарушений, отметили в управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

В ведомстве отметили, что компания знала об обслуживании клиентов из запрещенных юрисдикций, поскольку достаточно качественно применяла процедуру идентификации клиентов (KYC) и систему определения IP-адресов. Вопреки этому запрещенные адреса не блокировались с момента введения программы по соблюдению санкций в 2015 году и до 2017 года.

Клиенты с подсанкционных территорий продолжали пользоваться услугами Poloniex, поскольку биржу запустили в январе 2014 года (более чем за год до внедрения программы санкций), а программа комплаенса (соответствие компании законодательным нормам) платформы не имела обратной силы.

Также отмечается, что во время нарушений Poloniex была лишь стартапом. К тому же масштабы нарушений не были вопиющими, составив лишь крошечную долю от общего объема обмена, считают в OFAC.

Стоит отметить, что это уже не первый штраф криптобиржи. В 2021 году Poloniex выплатила $10,3 млн в рамках досудебного урегулирования иска, поданного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая обвинила торговую платформу в незаконной продаже незарегистрированных ценных бумаг.

Предполагается, что внимание регуляторов привлекла связь с криптокомпанией Circle, которая владела биржей в 2018-2019 годах. Отмечается, что в это время программа Poloniex по соблюдению санкций была значительно доработана. В частности, были закрыты счета клиентов из Крыма.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как Россия пытается уклониться от международных санкций при помощи стейблкоина Tether. В частности, биржи Huobi и KuCoin позволяют россиянам торговать криптовалютой с помощью дебетовых карт, выпущенных подсанкционными банками РФ.

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