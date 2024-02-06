Крипторынок ждет новый рекорд биткоина: эксперт назвал будущий курс

К концу 2024 года курс биткоина может вырасти до $70 тыс. за 1 BTC, установив новый рекорд, который с 2021 года удерживается на уровне $69 тыс. Среди прочего этому могут способствовать выборы в США и макроэкономическая обстановка.

Об этом, как сообщает CoinDesk, заявил в своем отчете аналитик консалтинговой компании 10x Research Маркус Тилен. Из позитивных тенденций он отметил снижение темпов инфляции и рост экономики США, однако снижать базовую ставки Федеральная резервная система США не спешит – соответствующее решение может быть принято в мае или июне.

"С учетом макроэкономической ситуации, сопутствующей монетарной среды, избирательного цикла в США и постепенно растущего спроса на биткоин-ETF (спотовые криптовалютные фонды. – Ред.) со стороны традиционных инвесторов рост биткоина до $70 тыс. кажется вполне вероятным", – считает Тилен.

Как отметил аналитик, исторически росту цен способствует то, что циклы президентских выборов в США совпадают с халвингом биткоина. Халвинг – это процесс, в результате которого награда майнеров (а вместе с ней – и добыча новых криптомонет) каждые четыре года падает вдвое.

В прошлом это происходило уже трижды: в 2012 году, после чего биткоин вырос на 152%, в 2016 году (рост на 121%) и в 2020 году (на 302%). В среднем рост криптовалюты составил 192%.

Стоит отметить, что в 2023 году Маркус Тилен достаточно точно спрогнозировал, что к концу года биткоин почти удвоится, достигнув отметки в $45 тыс., а в январе этого года курс актива откатится ниже $40 тыс.

Согласно другому его прогнозу, к апрелю цена BTC может вырасти выше $52 тыс. Самым подходящим моментом для начала "бычьих" ставок (то есть, ставок на рост) он называет пробитие первой криптовалютой ценового уровня в $43 тыс.

Также OBOZ.UA сообщал о прогнозе основательницы и исполнительного директора компании Ark Invest Кэти Вуд, которая утверждает, что к началу 2030 года биткоин от 250 тыс. до 1,5 млн долларов за монету.

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