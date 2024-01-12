Биткоин поразительно подорожает: известная криптоинвестор назвала дату

К началу 2030 года биткоин будет стоить не менее $250 тысяч за монету. Но с большой долей вероятности именно благодаря запуску в США спотовых криптовалютных фондов (ETF) на базе первой криптовалюты курс BTC может взлететь до $1,5 млн, что почти в 33 раза больше его нынешней стоимости.

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Об этом на телеканале CNBC заявила основательница и исполнительный директор компании Ark Invest Кэти Вуд 11 января. Именно в этот день начались торги спотовых биткоин-ETF – накануне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) дала разрешение на запуск 11 подобных продуктов, в том числе и фонду от ARK Invest.

Вуд заявила, что специалисты ее фирмы оценивают самый негативный ("медвежий" – то есть, рынок ждет падение) сценарий для биткоина в $258,5 тыс. за 1 BTC, что более чем в шесть раз выше нынешнего курса актива.

Консервативная оценка Ark Invest – это $682,8 тыс., а самая оптимистическая – $1,5 млн за монету.

"Мы считаем, что вероятность "бычьего" (то есть, растущего. – Ред.) сценария возросла после одобрения SEC. Это зеленый свет", – уточнила Вуд.

Свою уверенность в биткоине инвестор объяснила ролью этой криптовалюты как инструмента средства защиты от прямых и косвенных конфискаций богатства. Вуд напомнила, что во время банковского кризиса в США весной 2023 года цена биткоина выросла с $19 тыс. до $30 тыс. за монету, что говорит о доверии к нему как к активу-убежищу со стороны инвесторов.

Кроме того, другой важный фактор – это ограниченная эмиссия биткоина. Как известно, невозможно добыть больше чем 21 млн BTC, что определяет роли первой криптовалюты как инструмента защиты от инфляции.

Но стоит отметить, что все криптовалюты относятся к высокорисковым активам, поэтому предсказать курс биткоина невозможно. В связи с этим такие инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Как уже писал OBOZ.UA, ранее Кэти Вуд назвала биткоин главным инструментом для защиты капитала от инфляции и дефляции в ближайшее десятилетие. Она уверена, что первая криптовалюта справится с этой задачей куда лучше золота.

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