Криптообразовательный проект WhiteBIT и Минцифры: присоединились 18 тысяч украинцев

Криптовалютная биржа WhiteBIT совместно с Министерством цифровой трансформации Украины, Filecoin Foundation for Decentralized Web, Atlantis World, Aragon, Zapper.xyz, разработчиками zkSync, Safe и Optimism создали первый фундаментальный образовательный проект по криптограмотности и изучению блокчейн-технологий. Инициатива была реализована на национальной платформе Дія.Освіта и уже сделала криптомир более доступным и понятным для широкой общественности.

Напомним, что в декабре 2022 года WhiteBIT и Минцифра анонсировали курс, а в феврале 2023 года этот образовательный продукт уже был доступен на платформе Дія.Освіта. Программа "Криптограмотность и блокчейн" насчитывает более 100 часов полезной информации о криптовалютах и технологиях Web3.

За первые полгода к обучению присоединились более 18 тысяч украинцев, которые в среднем оценили его в 9 из 10 баллов. Чаще всего в отзывах отмечалось: интересный и познавательный материал; расширение знания по блокчейн-технологии; простую подачу столь сложной для многих тем и актуальные примеры с дополнительными материалами. Общая аудитория образовательного курса состоит из 35% женщин и 65% мужчин соответственно. Интересно, что средний возраст студентов составляет 39 лет, где среди женской аудитории большинство от 18 до 30, а среди мужчин – 31-60 лет.

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Ведущие украинские высшие учебные заведения проявили заинтересованность во внедрении этого образовательного продукта в свои учебные программы. К тому же контент будет переведен на английский, поэтому аудитория проекта значительно увеличится.

"Наш общий образовательный проект по изучению криптовалют и блокчейна на платформе Дія.Освіта является невероятно важным шагом в развитии криптоиндустрии в Украине. Это поможет подготовить новое поколение специалистов, которые будут внедрять блокчейн-технологии в совершенно разных сферах, а в результате – популяризировать использование криптоиндустрии, ведь молодежь уже задает тренд украинского будущего", – подчеркнул Владимир Носов, основатель и CEO WhiteBIT.

Юлия Пархоменко, директор директората цифровой экономики Министерства цифровой трансформации Украины подчеркнула, что: "Одним из приоритетов Министерства является развитие цифрового образования. Мы верим, что это неотъемлемая составляющая становления сильной экономики страны. Очень приятно, что вместе с такой большой экосистемой как WhiteBIT мы имеем одинаковое видение важности повышения уровня криптограмотности и цифровой осведомленности среди украинцев. Эта синергия реализовалась в создании образовательного проекта, запущенного на портале Дія.Освіта в феврале 2023 года, важность и необходимость которого подтверждают положительные отзывы студентов и экспертов, а также широкий медийный отклик".

Благодаря участию WhiteBIT в разработке образовательного сериала были раскрыты темы и созданы задачи, связанные с биржами и обменами, стартапами и криптобизнесами, а также DeFi и лаунчпадами. Более того, этот образовательный проект будет полезен не только молодежи, но и взрослым, стремящимся расширить свои знания и возможности в сфере криптовалют и блокчейна. Все желающие могут присоединиться к курсу в три клика по ссылке: https://osvita.diia.gov.ua/crypto-and-blockchain.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют. WhiteBIT вместе с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия" и платформой Дія.Освіта создает образовательные продукты для получения исчерпывающих и профессиональных знаний о блокчейн технологии, сотрудничает с МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольному клубу "Барселона", Lifecell и киберспортивной платформе FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейна в Украине и мире.

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