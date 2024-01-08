Спавший 13 лет криптокошелек "отца" биткоина внезапно ожил: что случилось

Криптовалютный кошелек создателя биткоина Сатоши Накамото проявил неожиданную активность. Адрес был пополнен монетами совокупной стоимостью более миллиона долларов.

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Как пишет The Block, 5 января неизвестный пользователь отправил 26,91 BTC на кошелек Накамото. По курсу биткоина на момент транзакции ее стоимость составляла почти $1,2 млн.

Адрес отправителя пополнили из трех источников, но большая часть средств поступила из кошелька, которую эксперты блокчейн-аналитической платформы Arkham Intelligence ассоциируют с крупнейшей криптобиржей в мире Binance.

Пополненный кошелек является первым в сети Bitcoin – он называется генезис-кошельком. Он удерживает 99,67 BTC на сумму около $4,4 млн – эти активы не перемещались с момента исчезновения загадочного Сатоши Накамото в декабре 2010 года.

Случившееся в криптосообществе уже связали с шумихой вокруг возможного одобрения в США спотовых криптовалютных фондов (ETF). Соответствующее решение должна принять Комиссии по ценным бумагам и биржам – в настоящее время на рассмотрении регулятора находятся 14 таких заявок.

"Либо Сатоши проснулся, купил 27 BTC на Binance и перевел их на свой кошелек, либо кто-то просто сжег миллион долларов", – написал в соцсети X директор криптобиржи Coinbase Конор Гроган.

"Сжигание" криптовалюты – это процесс необратимого извлечения монет из обращения. Это делается путем отправки монет на кошелек, доступа к которому нет у кого (т.е. потратить или перевести активы с него невозможно).

Ранее OBOZ.UA уже писал, что Накамото остается одной из самых загадочных личностей XXI века. Что о нем известно, а что до сих пор остается загадкой, читайте в материале на нашем сайте.

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