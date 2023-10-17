Мировой криптогигант поддержал Украину: десятки кошельков России заморожены

Один из крупнейших эмитентов криптовалюты в мире, компания Tether, заморозил десятки аккаунтов, причастных к незаконной деятельности. В том числе – 32 адреса, причастных к финансированию войны в Украине и Израиле, включая криптоактивы совокупной стоимостью $873 тыс.

Об этом говорится в отчете Tether. Компания является поставщиком стейблкоина (криптовалюты с более стабильным курсом, привязанным к реальным активам) USDT – третьего в мире цифрового актива по показателю рыночной капитализации.

"Tether, крупнейшая в мире компания-поставщик стейблкоинов, подтвердила свою приверженность тесному сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру в борьбе с финансированием терроризма и войн с помощью криптовалюты", – говорится в докладе.

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В целом, по запросам соответствующих государственных ведомств из 19 стран организация заморозила активов стоимостью $835 млн. Заблокированные криптоаккаунты были преимущественно связаны с кибератаками на блокчейн-сети и торговыми площадками.

"В том числе 32 адреса с активами в эквиваленте $873 118,13 были признаны связанными с незаконной деятельностью в Израиле и Украине", – уточнили в Tether.

"Криптовалюта – мощный инструмент, но не для преступлений. Вопреки распространенному мнению, транзакции с криптовалютой не являются анонимными; они являются наиболее отслеживаемыми активами. Каждая транзакция записывается в блокчейне, что позволяет кому угодно отслеживать перемещение средств. Следовательно, преступников, которые проявили глупость, используя криптовалюту для незаконной деятельности, неизбежно обнаружат", – сказал генеральный директор Tether Паоло Ардоино.

Он заверил, что его компания будет и в дальнейшем активно сотрудничать с правоохранительными органами ради поддержания безопасности в мире и финансовой стабильности.

Стоит отметить, что полномасштабное вторжение российских войск объединило многие криптокомпании. В частности, гендиректор одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT Владимир Носов сообщил, что его площадка разорвала все связи с рынком РФ, закрыла возможность регистрации для российских пользователей, ввела дополнительные проверки, отменила пары с рублем и заблокировала депозиты и вывод рублей.

Также OBOZ.UA сообщал, что при помощи киберэнтузиастов Киберполиция обнаружила и заблокировала криптокошельки, также причастные к финансированию военной агрессии РФ против Украины. Среди тех, кому принадлежали криптокошельки, оказались группировка ЧВК "Вагнер", блогер и глава запрещенной в Украине партии Анатолий Шарий, а также российские пропагандисты.

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