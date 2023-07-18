Криптобиржа WhiteBIT объявила ретродроп: что это и как принять участие

Одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT приближает запуск собственного блокчейна. Чтобы поощрить своих пользователей и вознаградить их за активность, в прошлом месяце платформа объявила о ретродропе. Сейчас ожидается, что до конца остаются считанные дни, но еще есть возможность присоединиться. Ниже разбираемся, как.

Видео дня

Что такое ретродроп?

Ретродроп – возможность получить нативные токены криптовалютного проекта в качестве вознаграждения за определенные действия в тестнете. От аирдропа ретродроп отличается тем, что он позволяет получить вознаграждение тем пользователям, которые активно помогают проекту в тестировании на его ранних стадиях, даже до того, как любые условия были объявлены, а также соответствуют ряду других критериев.

С этой целью из фонда экосистемы WhiteBIT уже выделили необъявленную сумму токенов WBT. Их смогут получить пользователи, которые помогут оценить возможности тестнета WB Network и приобщаются к тестированию тестовой сети. Кроме того, вознаграждение также рассчитано и на лояльных ценителей биржи, давно и активно пользующихся ее продуктами.

“Мы стремимся к тому, чтобы блокчейн WB Network стал результатом взаимодействия всего сообщества, сочетая видение ведущих специалистов с одной стороны и перспективу пользователей, разработчиков и просто энтузиастов с другой. Юзер знает лучше, как сделать использование такого масштабного проекта как блокчейн максимально удобным и эффективным. Поэтому мы поощряем всех оценить возможности будущего блокчейна и следить за тем, как воплощается наша общая мечта", – говорит по этому поводу основатель и CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Чтобы принять участие в дропе, необходимо выполнять задачи, связанные с биржей WhiteBIT, например:

выполнять квесты для сообщества WhiteBIT на платформе Zealy, позволяющей знакомиться с функционалом разнообразных блокчейн-проектов;

держать WBT в Holding;

задания, связанные с тестнетом: команда WhiteBIT решила не объявлять перечень этих активностей для обеспечения прозрачности процесса. Пользователей призывают исследовать блокчейн и задавать свой подход к тестированию.

Награждение участников пройдет вскоре после запуска мейннета WB Network. Обязательно условие участия в ретродропе – иметь созданный WB Soul.

WB Soul: преимущества и особенности

WB Soul – это уникальный Web3-идентификатор, являющийся мостом между криптобиржей WhiteBIT и WB Network. Пользователи смогут использовать его в качестве своей цифровой репрезентации, что в будущем станет основой для многих Web3-продуктов на блокчейне биржи. В рамках ретродропа, именно WB Soul станет подтверждением того, что участвующие в тестнете пользователи являются реальными людьми, а также позволит проверить их на активность в других продуктах биржи.

В начале WB Soul предоставит дополнительные преимущества владельцам WBT в WB Network. Если они положат часть токенов на холдинг, то получат вознаграждения и бонусы от распределения фондов и комиссий в блокчейне.

Как получить WB Soul?

WB Soul доступен только для зарегистрированных пользователей WhiteBIT, прошедших KYC-верификацию и включивших двухфакторную аутентификацию. Также для этого нужно иметь Web3-кошелек.

Зарегистрироваться на криптобирже можно по ссылке, сама процедура достаточно легкая. А благодаря интеграции с порталом Дія, верифицировать личность можно через несколько минут, пользуясь подсказками на экране.

Создать WB Soul нетрудно, для этого необходимо сделать всего несколько шагов:

открыть страницу WB Soul;

подключить Web3-кошелек к аккаунту в настройках;

принять пользовательские условия;

подтвердить действие, нажав кнопку “Создать WB Soul".

Следует отметить, что при создании или использовании WB Soul персональные данные в блокчейн не передаются.

Также стоит помнить, что чем выше уровень холдинга WBT – тем выше вознаграждение. Ознакомиться с уровнями холдинга и внести токены можно по ссылке.

По дорожной карте WhiteBIT Token, подготовка собственного блокчейна должна была завершиться к концу 2 квартала 2023 года. 30 июня WhiteBIT заявили о полной технической готовности WB Network к релизу – для запуска мейннета необходимо дождаться результатов аудита по безопасности, который уже находится на финальной стадии.

С запуском мейннета WB Network планируется имплементировать программы по перераспределению комиссий сети, а также разнообразные интеграции и интересные проекты.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, тест блокчейна – это важный этап перед вводом его в основную сеть. Это позволит бирже усовершенствовать свой продукт и обеспечить пользователям надежность, скорость и низкие комиссии в безопасной среде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!