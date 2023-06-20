Криптоактивисты уничтожили NFT за $94 тысячи: в чем причина

Группа криптоэнтузиастов сожгла свежекупленный NFT из коллекции CryptoPunk. Это было сделано для того, чтобы создать копию токена в сети Bitcoin (эти NFT существуют на базе Ethereum).

Видео дня

Согласно данным Etherescan, невзаимозаменяемый токен CryptoPunk #8611 был куплен за 54,5 ETH. По курсу одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT на момент сделки это составило примерно $94 тыс.

Спустя несколько часов токен был сожжен – отправлен на никем не контролируемый криптокошелек. По состоянию на 20 июня адрес содержит почти $22 млн в ETH.

Причем сам токен был воссоздан в сети Bitcoin при помощи протокола Bitcoin Ordinals. Он был запущен в 2023 году для выпуска взаимозаменяемых и невзаимозаменяемых токенов в первом блокчейне.

Для перемещения NFT из Ethereum в Bitcoin используется стандарт BRC-721E и специальный мост, позволяющий конвертировать активы стандарта ERC-721 (именно такими есть CryptoPunks и другие невзаимозаменяемые токены) в Ordinals. Такой процесс является односторонним – то есть, по завершении токен больше не сможет использовать в экосистеме Ethereum и будет существовать только на блокчейне Bitcoin. При этом он сохранит свойства оригинального токена.

"Криптопанк" перенесли по инициативе разработчика Wolf Capital Натана Штайна и криптосообщества Bitcoin Bandits (в покупку внесли вклад около 150 участников проекта). В своем Twitter Штайн сообщил, что полученный NFT будет отправлен на кошелек создателя биткоина Сатоши Накамото, который тоже уже много лет остается неактивным.

Штайн называет CryptoPunk #8611 первым токеном из этой коллекции, который был перенесен на Bitcoin. Но в дальнейшем активисты планируют конвертировать с Ethereum на Bitcoin и другие NFT, создав из них коллекцию Ordinals.

Стоит отметить, что CryptoPunks – первая NFT-коллекция, созданная на блокчейне Ethereum. По престижности с ней может соперничать разве что Bored Ape Yacht Club – ранее в этом году один из таких токенов тоже перенесли на Bitcoin, но компания Yuga Labs, создавшая эту коллекцию, отказалась признавать конвертированный токен.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в криптофонд помощи Украине в условиях полномасштабной российской агрессии также был пожертвован CryptoPunk. Токен был продан за более чем $100 тыс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!