"Конские комиссии" за оплату госуслуг в Monobank: клиент обвинил банк в обмане

Пользователь Monobank пожаловался на то, что Monobank начал брать высокие комиссии за оплату государственных услуг через банковское приложение. Он утверждает, что при оплате в интернете с него взяли дополнительную плату в 4%.

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На сайте Минфин пользователь Lolik1837 заявил, что комиссию заплатил за операцию по МСС 6211. Судя по его словам, ему объяснили, что под этот код подпадают квази-кэш транзакции, что сам он называет умышленным враньем со стороны финучреждения.

“Так вы так и не объяснили внятно – на каком основании вы за оплату в интернете за государственные услуги (МСС 6211) стали брать с людей конскую комиссию в 4% якобы за покупку квази-кэша, которая идет вообще по другому коду (по МСС 6051)?", – пишет мужчина.

Lolik1837 утверждает, что в других банках не взимают комиссию по МСС с оплатой за государственные услуги. На этом фоне он назвал Monobank “единственным банком которому закон не писан".

Представители банка ему объяснили, что государственные услуги не подпадают под МСС 6211. В действительности этот код присваивают брокерам и дилерам, которые оказывают услуги продажи и покупки брокерских ценных бумаг, товаров и общих фондов.

К тому же, при оплате в мобильном приложении комиссия взимается только в случае использования кредитных средств, о чем предупреждают клиентов. Сам мужчина настаивает, что комиссию он заплатил при оплате штрафа, не уточнив детали, но отметив, что это не было взыскание задолженности.

“Скорее всего жалобу на Дію ибо оплата штрафа с мискодингом! МСС код должен быть 9222 очевидный факап со стороны Дії", – ответили ему в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о других обвинениях в адрес Monobank. Сразу несколько клиентов пожаловались, что им отказали в обслуживании, что может быть связано с проведением в Украине финансового мониторинга.

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